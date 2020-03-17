إيقاف النشاط الرياضي في السودان بسبب فيروس كورونا

أعلن وزير الشباب والرياضة السوداني ولاء عصام البوشي، اليوم الثلاثاء، وقف النشاط الرياضي والمنافسات في البلاد إلى حين إشعار آخر، ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان صحفي: ”بعد التشاور الذي تم خلال الساعات الماضية والتواصل المستمر مع وزير الصحة الاتحادي، تقرر إيقاف كل المنافسات الرياضية بما فيها مسابقات كرة القدم القومية والولائية إلى حين إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا وحرصا على سلامة المجتمع“.

وأضاف البيان: ”ستظل الوزارة في حالة طوارئ وتنسيق متواصل مع وزارة الصحة الاتحادية لمتابعة التطورات لاتخاذ ما يلزم من قرارات بحسب التطورات“.