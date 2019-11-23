أحداث مؤسفة وإطلاق قنابل غاز توقف مباراة المريخ والهلال في الدوري السوداني (فيديو)

شهد كلاسيكو السودان بين الهلال والمريخ أحداثًا مؤسفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساءً ليوم السبت، في الدوري السوداني الممتاز مع اقتراب نهايتها، تسبب في توقف اللعب لأكثر من ربع ساعة.

وواجه الهلال نظيره المريخ على ملعب الخرطوم في الجولة العاشرة من الدوري السوداني.

وفي الدقيقة 85 أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه عبد اللطيف بوي، لاعب الهلال السوداني لتنفجر جماهير الأزرق غضبًا على قرار الحكم، خاصةً في ظل تأخر فريقها في النتيجة.

وقامت جماهير الهلال بإلقاء بعض المقذوفات في أرضية الملعب توقفت على إثرها المباراة، ليتدخل هيثم مصطفى، مساعد مدرب الهلال في محاولة لتهدئتهم واستكمال اللقاء.

وقام أحد جماهير الهلال باقتحام أرض الملعب ”حافي القدمين“، حيث ظل يركض في أرضية الملعب قبل أن يوقفه رجال الأمن، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لاستكمال اللعب.

وتخللت تلك الأحداث إصابة أحد لاعبي المريخ في كاحل القدم فجأةً في منتصف الملعب، ليتدخل الجهاز الطبي لإسعافه، في ظل استمرار توقف اللعب حتى (الدقيقة 115).

اقتحام احد مشجعي #الهلال لأرضية استاد الخرطوم احتجاجاً على قرار الحكم الصحيح بطرد قائد الهلال بوي بالإنذار الثاني خلال مباراة #المريخ و #الهلال اليوم التي لم تنتهي لأحداث الشغب من الجماهير.#السودان pic.twitter.com/CHaD0QOxe5 — Sudan News (@Sudan_tweet) November 23, 2019

وفي ظل انتظار البعض لتحسن الأوضاع واستكمال اللعب قامت جماهير الهلال بإلقاء قنابل الدخان بكثافة في أرضية الملعب في حركة مفاجئة، ليغادر الجميع أرض الملعب، وسط غموض حول مستقبل المباراة.

كما أشار حساب ”سودان نيوز“ عبر تويتر، إلى أن الشرطة قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع خارج محيط إستاد الخرطوم لتفريق الجماهير، عقب أحداث الشغب التي اندلعت داخل الإستاد من جماهير الهلال احتجاجًا على طرد عبداللطيف بوي بنيله الإنذار الثاني.