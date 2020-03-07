الكويتيون يعزون سلطان نهار العتيبي بوفاة أبنائه الـ 8 في حريق صباح الأحمد

خيم الحزن على دولة الكويت، مساء اليوم السبت، إثر وفاة 8 أطفال تبين أنهم أبناء المواطن سلطان نهار العتيبي، في حريق مروع التهم منزلهم بمنطقة صباح الأحمد السكنية، فيما ترجح التحقيقات الأولية في الفاجعة أنه ”مفتعل“.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، عزا الكويتيون مواطنهم العتيبي بمصابه الجلل، وطالبوا السلطات المختصة بسرعة الوقوف على أسباب الفاجعة.

ولم تجد ألسنة الكويتيين المصدومين من هول الفاجعة، سوى تقديم العزاء والمواساة للأب المكلوم بأطفاله الثمانية، والذين التهمتهم ألسنة النيران.

وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن المعاينة الأولية للحريق تشير إلى أن الحريق مفتعل؛ حيث أعلن عن اختفاء عاملتين من المنزل تم ضبط إحداهما وهي أثيوبية، وفرت الثانية وجاري البحث عنها وسط أنباء أنها من الجنسية الغانية.

وعبر حسابه على ”تويتر“ عزّا رئيس مركز الرؤيـة للاستشارات السياسية والاستراتيجية الدكتور فايز النشوان، الأب المفجوع بأبنائه سلطان العتيبي على مصابه.

وكتب “ أسأل الله جل جلاله أن يكون مع الأخ سلطان نهار العتيبي وأهله بعد فاجعة وفاة أولاده الثمانية بسبب حريق منزلهم فقد اهتزت الكويت عن بكرة أبيها ألماً وفزعاً وبكاء من هذا الحادث الأليم .. اللهم صبّر سلطان وأهله واخلف عليهم وعظّم أجرهم وأحسن عزاءهم ولاحول ولا قوة الا بالله“.

أسأل الله جل جلاله أن يكون مع الأخ سلطان نهار العتيبي وأهله بعد فاجعة وفاة أولاده الثمانية بسبب حريق منزلهم فقد اهتزت الكويت عن بكرة أبيها ألماً وفزعاً وبكاءاً من هذا الحادث الأليم | اللهم صبّر سلطان وأهله واخلف عليهم وعظّم أجرهم وأحسن عزائهم ولاحول ولا قوة الا بالله — د. فايـز النـشوان ???????? (@DrAlnashwan) March 7, 2020

كما نعى النائب البرلماني خالد العتيبي الأطفال الثمانية وقدم التعازي لوالدهم سلطان العتيبي.

فاجعة لاحول ولاقوة الا بالله

نعزي ابن العم سلطان نهار سلطان العتيبي بوفاة ابناءة ب #حريق_صباح_الأحمد

اللهم اجرهم في مصيبتهم واخلفهم خيرا منها

اللهم اربط علي قلوبهم

وألهمهم الصبر والسلوان. — خالد العتيبي (@AlotaibiKhaled) March 7, 2020

وكتب العتيبي عبر حسابه على تويتر ”لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار نشاطر أخونا العزيز سلطان نهار سلطان العتيبي الأحزان والفاجعة بوفاة 8 من أبنائه جراء حريق في منزلة نسأل الله أن يكونوا شفعاء لوالديهم ونتضرع لله أن يشفي باقي أبنائه المصابين ، ”إنا لله وإنا إليه راجعون“.

بدورها؛ قدمت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد التعازي للأب المفجوع؛ وغردت تقول ”أحر التعازي للسيد #سلطان_العتيبي بفاجعة وفاة أبنائه بحادث #حريق_صباح_الاحمد سائلاً المولى ان يلهمه الصبر والسلوان على مأصابه وربي سبحانه قادر إنه يمسح على قلبك.. الحمدلله على كل حال“.

أحر التعازي للسيد #سلطان_العتيبي بفاجعة وفاة أبنائه بحادث #حريق_صباح_الاحمد سائلاً المولى ان يلهمه الصبر والسلوان

على مأصابه

وربي سبحانه قادر إنه يمسح على قلبك ???????? الحمدلله على كل حال — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) March 7, 2020

وتبارى الكويتيون وناشطون كثر غالبيتهم من دول الخليج، في مواساة العتيبي تحت وسم ”#حريق_صباح_الأحمد“ عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا تويتر؛ كما نشروا قائمة بأسماء الضحايا وأعمارهم، ولايمكن لـ“إرم نيوز“ التحقق من صحتها.

#حريق_صباح_الاحمد اللهم اجعل مصيبتهم برداً وسلاماً عليهم واربط على قلوبهم بالصبر والسلوان والإيمان بالقضاء والقدر اللهم اجبر قلوبهم جبراً يليق بجبرك pic.twitter.com/E29dtdGpt5 — Remas‏_Aljaber (@Remas_aljaber) March 7, 2020