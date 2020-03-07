 الكويت.. خادمة أثيوبية تكشف ملابسات حريق صباح الأحمد الذي أودى بحياة 8 أطفال – إرم نيوز‬‎

الكويت.. خادمة أثيوبية تكشف ملابسات حريق صباح الأحمد الذي أودى بحياة 8 أطفال

الكويت.. خادمة أثيوبية تكشف ملابسات حريق صباح الأحمد الذي أودى بحياة 8 أطفال

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

كشفت الخادمة الإثيوبية التي جرى ضبطها مساء اليوم السبت في الكويت، عن ملابسات الحريق الذي اندلع في منزل بمدينة صباح الأحمد، والذي راح ضحيته 8 أطفال وأصيب 5 آخرون إصابات خطيرة.

وجرى ضبط الخادمة التي شوهدت أثناء هربها برفقة خادمة أخرى تزامناً مع اندلاع الحريق، حيث قالت في اعترافاتها الأولية التي نقلها اللواء المتقاعد حمد السريع ”بأن الحريق مفتعل من قبل الخادمة الأخرى التي هربت ولم يتم ضبطها بعد“.

وأضاف اللواء حمد في تغريدته، أن ”الخادمة الإثيوبية كشفت بأن الخادمة الأخرى وهي من الجنسية الغانية، قامت بحرق كنبة في صالة المنزل بغياب الوالدين مما تسبب بوفاة الأطفال الثمانية وهم أشقاء وإصابة خمسة آخرين“.

وصُنف الحريق من قبل النيابة العامة بأنه ”حريق متعمد“، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً موسعاً لكشف ملابساته.

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