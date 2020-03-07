وفاة 8 أطفال ونجاة 5 في حريق مروع بالكويت (فيديو)

توفي 8 أطفال اليوم السبت؛ جراء اندلاع حريق في منزل أسرتهم بمنطقة صباح الأحمد السكنية في الكويت؛ فيما نجا 5 آخرين؛ وفق ما نقلته صحيفة القبس المحلية.
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وفاة 8 أطفال جراء اندلاع حريق في منزل أسرتهم بمنطقة صباح الأحمد السكنية في الكويت؛ فيما نجا 5 آخرين، وتشير المعاينة الأولية للحريق إلى أنه مفتعل. . #إرم_نيوز #حريق_صباح_الاحمد #فاجعه_مدينه_صباح_الاحمد #حريق #الكويت #موت #وفاة #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #kuwait
وبحسب الصحيفة، فإن المعاينة الأولية للحريق تشير إلى أنه مفتعل؛ حيث تحدثت بعض المصادر، عن اختفاء عاملتين من المنزل تم ضبط إحداهما وهي أثيوبية.
وقالت الادارة العامة للإطفاء، إن ”حادث حريق مفجع في مدينة صباح الأحمد السكنية راح ضحيته 8 أطفال“.