 وفاة 8 أطفال ونجاة 5 في حريق مروع بالكويت (فيديو) – إرم نيوز‬‎

وفاة 8 أطفال ونجاة 5 في حريق مروع بالكويت (فيديو)

وفاة 8 أطفال ونجاة 5 في حريق مروع بالكويت (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

توفي 8 أطفال اليوم السبت؛ جراء اندلاع حريق في منزل أسرتهم بمنطقة صباح الأحمد السكنية في الكويت؛ فيما نجا 5 آخرين؛ وفق ما نقلته صحيفة القبس المحلية.

وبحسب الصحيفة، فإن المعاينة الأولية للحريق تشير إلى أنه مفتعل؛ حيث تحدثت بعض المصادر، عن اختفاء عاملتين من المنزل تم ضبط إحداهما وهي أثيوبية.‎

وقالت الادارة العامة للإطفاء، إن ”حادث حريق مفجع في مدينة صباح الأحمد السكنية راح ضحيته 8 أطفال“.

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