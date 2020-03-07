وفاة 8 أطفال ونجاة 5 في حريق مروع بالكويت (فيديو)

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توفي 8 أطفال اليوم السبت؛ جراء اندلاع حريق في منزل أسرتهم بمنطقة صباح الأحمد السكنية في الكويت؛ فيما نجا 5 آخرين؛ وفق ما نقلته صحيفة القبس المحلية. View this post on Instagram وفاة 8 أطفال جراء اندلاع حريق في منزل أسرتهم بمنطقة صباح الأحمد السكنية في الكويت؛ فيما نجا 5 آخرين، وتشير المعاينة الأولية للحريق…