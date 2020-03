وفاة 8 أطفال ونجاة 5 في حريق مروع بالكويت (فيديو)

View this post on Instagram

وفاة 8 أطفال جراء اندلاع حريق في منزل أسرتهم بمنطقة صباح الأحمد السكنية في الكويت؛ فيما نجا 5 آخرين، وتشير المعاينة الأولية للحريق إلى أنه مفتعل. . #إرم_نيوز #حريق_صباح_الاحمد #فاجعه_مدينه_صباح_الاحمد #حريق #الكويت #موت #وفاة #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #kuwait