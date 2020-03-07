الجمارك السعودية تواجه انتقادات لاذعة بسبب موظف مصري عمل لديها

تعرضت الجمارك السعودية، يوم السبت، لانتقادات لاذعة من مواطنيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول تدوينات مسيئة للمملكة وقادتها، نشرها موظف مصري سابق لدى الهيئة الحكومية التي سارعت إلى التبرؤ منه.

وبدأت الانتقادات تنهال على هيئة الجمارك عبر موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام بين السعوديين، بعد أن نشر مغردون سعوديون صوراً لمنشورات شاب مصري يدعى طارق محمد، عبر تطبيق فيسبوك، وتتضمن جميعها إساءات لبلادهم.

ويقول مغردون سعوديون إن الشاب الذي ينشر تلك الإساءات، وبعضها دونه يوم السبت عبر حسابه في ”فيسبوك“، يعمل لدى جمارك بلادهم، وهو ما أكدته هيئة الجمارك، لكنها قالت إنه عمل سابقاً بشكل غير مباشر لديها عن طريق إحدى الشركات.

وأضافت الجمارك في بيان لها، أنها أنهت ارتباطها بالموظف منذ أيار مايو 2018، بعد أن اتضح لها ”سوء أخلاقه مع زملائه في العمل وعدم مبالاته“.

ولم يوقف بيان الجمارك الانتقادات التي انهالت عليها، إذ يقول كثير من المغردين السعوديين إن القطاع حساس، ويتطلب أن يكون جميع الموظفين العاملين في الجمارك من المواطنين السعوديين.

من غير الواضح إن كان الوافد المصري لا يزال مقيماً في المملكة كما يزعم عبر حسابه في موقع ”فيس بوك“، لكن المخالفات والتجاوزات للقوانين المحلية التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحظى بمتابعة من الجهات المختصة في السعودية التي تطبق قانون للجرائم المعلوماتية يتضمن عقوبات مشددة على المدانين.