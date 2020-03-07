السعودية تعلن عن إصابتين جديدتين بكورونا

أعلنت السعودية، اليوم السبت، إصابة مواطنتين بفيروس كورونا الجديد ”COVID19“ إحداهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين، والأخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن المواطنتين لم تفصحا عند المنفذ الحدودي عن تواجدهما في إيران والعراق، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وقالت وزارة الصحة إن المصابتين نقلتا إلى العزل الصحي في المستشفى بعد الحجر الصحي، وأخذت عينات مخبرية أثبتت الإصابة بالفيروس.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حاليًا في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وكانت السلطات السعودية دعت مواطنيها الذين تواجدوا في إيران خلال الفترة الأخيرة إلى ضرورة الإفصاح عن ذلك.