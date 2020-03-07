إجراءات يمنية ضد ”كورونا“ .. وتحذير من السفر لإيران

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم السبت، عن إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، المنتشر في الكثير من بلدان العالم.

واتهمت الوزارة إيران بعدم احترام مسؤوليتها والتزامها بالشفافية في الإفصاح عن القادمين والمغادرين منها.

وجددت الوزارة الدعوة لليمنيين بالالتزام بحظر السفر إلى إيران، تحت أي ظرف، مذكرة بقرار الحكومة الشرعية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، في ٢ أكتوبر ٢٠١٥، كما دعت إلى عدم السفر إلى الدول المنتشر فيها فيروس كورونا الجديد بشكل كبير.

وفيما يتعلق بالراغبين بزيارة اليمن، من مواطنين وأجانب، عبر طيران اليمنية أو طيران الأمم المتحدة أو الشركات الأخرى، طالبت الوزارة بضرورة الإفصاح فيما إذا سبق لهم زيارة إيران أو إحدى الدول الأخرى المنتشر فيها فيروس كورونا بشكل كبير، خلال الـ١٤ يوما السابقة لوصولهم.

وقررت الوزارة تعليق العمل بتأشيرات الزيارة لدخول الأراضي اليمنية بشكل مؤقت، وحتى إشعار آخر، لأي مواطن أو أجنبي قادم من الدول المنتشر فيها الفيروس بشكل كبير، ويستثنى من ذلك من يقدم ما يثبت عدم إصابته بفيروس كورونا.

كما قررت الوزارة إلزام الشركات الناقلة إلى اليمن وخدمات طيران الأمم المتحدة وشركات النقل الجماعي البري، بتعبئة نموذج خاص بالإفصاح عن السفر لجميع المسافرين، وتسليمه عند الوصول إلى المطارات والمنافذ اليمنية.

وأشارت وزارة الخارجية اليمنية، إلى أنه سيتم تحديث الإجراءات الاحترازية بشكل مستمر، وفقا لقرار اللجنة الوزارية المعنية.