الجمارك السعودية تعلّق على فیدیو إتلاف عبوات “زمزم” لمعتمرين أردنيين (فيديو)

أصدرت الجمارك السعودية بيانًا توضيحيًا بشأن الفيديو الذي تم تداوله، أخيرًا، حول منع معتمرين أردنيين من نقل ماء زمزم، والذي أثار جدلًا في الشارع الأردني.

ويظهر في الفيديو أشخاص يُتلفون عبوات میاه “زمزم” بجانب عدد من الحافلات، وذلك بعد أن منعتهم السلطات السعودية من الخروج بھا خارج المملكة.

وأوضحت الجمارك في بيانها أن “الأنظمة لا تسمح للمسافر الواحد بإخراج أكثر من عبوة واحدة من میاه زمزم إلى خارج المملكة، مشترطة أن يكون مصدرھا مشروع الملك عبدالله لسقیا زمزم فقط”.

وأضافت، بحسب موقع “أخبار 24” السعودي، أن “ذلك الإجراء يأتي ضمانًا لعدم المتاجرة بھا بجلب میاه عادية أو ملوثة وبیعھا على أنھا میاه زمزم”، مشیرة إلى أنه “تم اكتشاف الكثیر من ھذه الحالات عند معاينتھا، والتأكد منھا قبل خروجھا من المملكة”.

وأشار البيان إلى أن “ھذه الإجراءات معمول بها في جمیع المنافذ الجمركیة البرية، والجوية، والبحرية، منذ 6 أعوام”، مشددة على “جمیع القادمین إلى المملكة بقصد الحج، أو العمرة، عدم حمل عبوات من میاه زمزم تتجاوز العدد المسموح به لكل مسافر عند مغادرتھم”.

وكانت السفارة السعودية لدى العاصمة الأردنية عمّان، أصدرت بيانًا أمس السبت، قالت فيه إنه “يُسمح للمسافر بحمل عبوة واحدة من مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم، ولا يُسمح بنقلها لأغراض تجارية”.

وأضافت أنه “في ظل توجيهات العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز نعمل على توفير ماء زمزم، خاصة في المدينتين المقدستين بطرق سهلة، ومريحة، وحضارية، باستخدام أحدث الآليات الأوتوماتيكية لضمان نقاء مياه زمزم وفق المعايير العالمية، ثم تعبئتها في عبوات بلاستيكية سعة 10 و5 لترات، وجعلها في متناول المستهلكين بطريقة آلية دون تدخل بشري”.