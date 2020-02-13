هكذا علق الصينيون في السعودية على تعاطي الرياض مع كورونا‎ (فيديو)

نظمت السفارة الصينية في الرياض، مستعينة بعدد كبير من جاليتها في السعودية، فعالية لشكر المملكة والإشادة بموقفها المساند للعملاق الآسيوي في مواجهة فيروس كورونا الفتاك.

ونشر السفير الصيني تشن وي مقطع فيديو يوثق الفعالية التي تضمنت توجيه عدد كبير من الوافدين الصينيين المقيمين في المملكة عبارات شكر باللغتين العربية والصينية، على الدعم الذي قدمته وتقدمه لبلادهم التي تعد مركز الوباء الذي يثير مخاوف عالمية.

ويظهر في الفيديو موظفون وعمال وطلاب من مختلف مراحل التعليم، وقد وقفوا في مجموعات بأماكن عملهم ودراستهم، يرددون عبارة ”شكراً السعودية“ باللغتين العربية والصينية.

وقال السفير الصيني في تعليق على الفيديو الذي نشره عبر تويتر: ”أنا وزوجتي، وزملائي بالسفارة، ومنسوبو الشركات الصينية العاملة في المملكة الصديقة، نقول لكم“#شكرا_السعودية“.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بتقديم مساعدات للصين للإسهام في تجاوز الوباء ومعالجة آثاره، ليعلن البلدان، اليوم الخميس، توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ستة عقود مشتركة مع عدد من الشركات العالمية؛ لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في الصين.

وقال السفير الصيني في أعقاب توقيع المساهمة السعودية: إن المساعدات المقدمة من الرياض ستؤدي دورًا مهما في مساعدة الأطباء العاملين في الصف الأمامي لمكافحة الوباء، وستشكل دعمًا معنويًا للشعب الصيني في مواجهة الفيروس الذي تمت تسميته عالمياً ”#فيروس_كورونا- كوفيد 19“.

وأضاف السفير أن المساعدات السعودية تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، والروح الإنسانية التي تتمتع بها المملكة، منوهًا بالتعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين بعد حدوث الوباء.

وأوضح السفير الصيني أن العقود الموقعة بين المركز والشركات العالمية لتقديم المساعدات جرى التنسيق لها خلال أسبوع واحد فقط، عقب اتصال هاتفي أجراه الملك سلمان بالرئيس الصيني.

وأشار السفير إلى أن مشاعر الشعب السعودي تجاه تفشي فيروس ”كورونا“ في الصين اتضحت جليًا من خلال مشاركتهم مشاعر الألم في مواقع التواصل الاجتماعي.