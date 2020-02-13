رغم فيروس كورونا.. النقد الدولي يرى أن اقتصاد الصين متين

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن هناك الكثير من الضبابية التي تكتنف فيروس كورونا سريع الانتشار مما يتعذر معه التكهن بتأثيره على الاقتصادين الصيني والعالمي، لكنه أضاف أنه يأمل بأن يكون لديه إدراك أكبر حين تجتمع دول مجموعة العشرين في السعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال ”جيري رايس“ المتحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق رحب بمساعي الصين لاحتواء انتشار الفيروس والحد من تأثيره الاقتصادي، وإنه على أهبة الاستعداد لمساعدة بكين بحسب الحاجة.

وأشار رايس خلال مؤتمر صحفي دوري إلى أنه ”على المدى المتوسط إلى الطويل ما زلنا واثقين بأن اقتصاد الصين متين“.