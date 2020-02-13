كورونا يخفض حركة السفر عبر الجو في الصين بنسبة 70%

أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن المراحل الأولى من أزمة تفشي فيروس كورونا أدت إلى انخفاض نسبته 70 % في حركة السفر الجوي العالمية في الصين، بينما تراجعت حركة السفر المحلية 50 %.

وقلص هذا توقعات الوكالة لطلب الصين على وقود الطائرات في الربع الأول من العام بنسبة 14 % أو ما يعادل 125 ألف برميل يوميًا وتوقعاتها للربع الثاني بنسبة 15 % أو ما يعادل 140 ألف برميل يوميًا.

وخفض هذا إجمالًا توقعات الوكالة لطلب الوقود في آسيا بنسبة 5% للربع الأول 8% للربع الثاني مقابل توقعات سابقة في الشهر الماضي.

وقالت وكالة الطاقة إنها قلصت توقعاتها لطلب الصين على البنزين للربع الجاري بنسبة 13 % أو ما يعادل 420 ألف برميل يوميًا، لكنها أضافت أنها تتوقع أن يتلقى الطلب بعض الدعم في الربع المقبل.