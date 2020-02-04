 جدل في السعودية حول سائقة سيارة ورجل مرور.. تعرف على القصة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

جدل في السعودية حول سائقة سيارة ورجل مرور.. تعرف على القصة (فيديو)

جدل في السعودية حول سائقة سيارة ورجل مرور.. تعرف على القصة (فيديو)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أثارت سائقة سيارة سعودية الجنسية، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما زعمت أن شرطي مرور أوقفها في نقطة تفتيش، وطلب منها ارتداء النقاب لعدم تعرضها للمخالفة على حد زعمها.

وظهرت الشابة في مقطع فيديو زعمت فيه أن شرطي مرور أوقفها في أحد الطرقات الرئيسية في مدينة صبيا التابعة لمنطقة جازان، ليطلب منها ارتداء النقاب بعد أن علم أن جنسيتها سعودية.

وكانت الشابة في الفيديو تتحدث عن الموقف بصوت مرتفع، لم تغب عنه السخرية من رجل المرور.

وجرى تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اندلع جدل حول حقيقة الحادثة التي روتها سائقة السيارة التي انقسم المعلقون السعوديون بين مصدق وداعم لها، ومنتقد لسخريتها من رجل الأمن.

ويقول مغردون سعوديون في موقع تويتر، إن الشابة أساءت لرجل المرور بسخريتها منه، وإنها تستحق المحاسبة على تصرفها ذاك، علاوة على كونها كانت تقود سيارتها دون رخصة كما قالت في الفيديو.

ووجدت السائقة الشابة من يساندها في موقفها الغاضب من رجل المرور، في حين دعا فريق ثالث للتحقيق في الحادثة والتأكد من مزاعم الفتاة وتصرف رجل الأمن قبل الحكم على أي منهما.

وسمحت السعودية للنساء بقيادة السيارات عام 2018 بعد عقود من الحظر، وأيضا خففت القيود على ملابس النساء في الأماكن العامة، بعدما كانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتولى مسؤولية إلزام نساء المملكة بزي محتشم قبل أن يتم تقليص صلاحياتها عام 2016.

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