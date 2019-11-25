بعد أن حرر له مخالفة.. ضابط كويتي يدهس شرطي مرور

أقدم ضابط أمن برتبة رائد في الكويت على دهس شرطي مرور، وذلك بعدما حرر الأخير مخالفة بحقه، وفقًا لصحيفة ”الراي“ المحلية.

وبحسب الصحيفة، فإن شرطي المرور ”وخلال قيامه بواجبه في متابعة حركة السير استوقف سيارة مخالفة، وبعد التدقيق على بيانات قائدها اتضح أنه مواطن ذكر أنه ضابط في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية برتبة رائد، حيث حصلت مشادة كلامية بينهما، إلا أن الشرطي أصرّ على تطبيق القانون وتوجه إلى دوريته لإحضار دفتر المخالفات“.

لكن الضابط توجه إلى سيارته وقام بدهس الشرطي وتوارى عن الأنظار، فيما جرى نقل المصاب إلى مستشفى العدان بواسطة الجهات المختصة وتبين بأن إصابته بليغة، أدخل على أثرها غرفة العمليات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله: إن ”الضابط المتسبب بالحادثة سلم نفسه إلى الجهات المختصة، التي باشرت بدورها التحقيق معه“.