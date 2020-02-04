بعد طرح أرامكو العملاق.. شهية الإدراج تنفتح بالسعودية

تخطط عدد من الشركات السعودية للإدراج في بورصة الرياض خلال الأشهر المقبلة، وذلك في أعقاب الطرح العام الأولي القياسي لعملاق النفط أرامكو.

وجمعت أرامكو السعودية 29.4 مليار دولار من إدراج 1.7% تقريبا ببورصة تداول في ديسمبر/ كانون الأول، مما أثار مخاوف بعض المحللين من أن تبتلع السيولة من السوق. لكن متوسط التداول في البورصة السعودية على مدار الشهر الفائت، مع استثناء أرامكو، ظل أعلى من متوسط 2019.

وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في الظبي كابيتال بأبوظبي: ”بينت أرامكو القوة الكاملة للسوق السعودية“.

ومن أولى الشركات التي تسعى للإدراج ببورصة الرياض بعد أرامكو مجموعة سليمان الحبيب الطبية، وهي من أكبر مشغلي المستشفيات بالشرق الأوسط، وذلك بعد أن تسبب الطرح الأولي لشركة النفط الوطنية في تأجيل العملية.

وقال مصدران مقربان من العملية إن المجموعة تعتزم جمع حوالي 500 مليون ريال، ويبدأ الطرح في الخامس من فبراير/ شباط.

ولم ترد المجموعة الطبية حتى الآن على طلب للتعقيب.

بن داود وسوبريم

تشجع السعودية مزيدا من الشركات المملوكة ملكية عائلية على الإدراج في مسعى لتعميق أسواق المال لديها في إطار حملة إصلاح تستهدف تقليص اعتماد المملكة على إيرادات النفط.

وكحافز جديد، خففت الجهة التنظيمية شروط الطرح العام الأولي التقليدية التي كانت تتضمن ضرورة إدراج 30% على الأقل من الشركة.

وأضاف المصدران إن مجموعة بن داود السعودية المتخصصة في مبيعات التجزئة، والتي تستهدف جمع 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، من المتوقع طرحها بين نهاية الربع الأول من العام الجاري وأوائل الربع الثاني.

وقالا إن المجموعة، التي تملك علامتي متاجر الدانوب وبن داود، عينت غولدمان ساكس وجيه.بي مورغان تشيس والأهلي كابيتال وبنك الخليج الدولي لترتيب العملية، إلى جانب مويلس آند كو كمستشار مالي.

وتخطط سوبريم فودز، التي تنتج لحوما مصنعة ومطهية في ثلاثة مصانع، للإدراج في الربع الثاني وجمع من 300 إلى 400 مليون ريال، وذلك بحسب مصدرين مقربين من العملية. وأضافا أن الشركة عينت السعودي الفرنسي كابيتال لإدارة الطرح.

ولم ترد بن داود ولا سوبريم فودز حتى الآن على طلبين للتعقيب. ولم ترد المؤسسات المالية المذكورة أيضا.

تداول تنهض

بحسب بيانات رفينيتيف، شهدت السوق العام الماضي ثلاث صفقات فقط، بخلاف أرامكو، مقابل خمس في 2018، لكن حصيلة 2019 كانت أكبر بسبب الطرح العام الأولي لشركة المراكز العربية والذي بلغت قيمته 660 مليون دولار.

وارتقى إدراج أرامكو ببورصة تداول، وهي بالفعل أكبر بورصات الشرق الأوسط، إلى المركز التاسع عالميا من حيث رأس المال السوقي.

وبفضل التدفقات الأجنبية على بورصة المملكة وإدراج أرامكو، يجري الآن تداول الأسهم بسوق تداول السعودية بنحو 18 مثل ربحيتها، وهو مقياس هام للتقييم.

وقال ياسين إن هذا يعطي ميزة للشركات التي تدخل السوق السعودية هذا العام. وأضاف أن الملتحقين الجدد قد يأتون بخصم بين عشرين وثلاثين بالمئة، أي حوالي 12 مثل مضاعف الربحية، مما سيكون عائدا جذابا للمساهمين الحاليين في تلك الشركات وللمستثمرين.

وتابع ”لذلك نعتقد أن السوق السعودية ستظل سوقا قوية ونشطة لعمليات الطرح الأولي في 2020“.