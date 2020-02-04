تحديد موعد مواجهة ريكوشيه ضد بروك ليسنر على لقب WWE في عرض ”سوبر شوداون“ بالسعودية

ينتظر عرض ​المصارعة العالمي ”سوبر شوداون​“، الذي سيقام في السعودية، مواجهة نارية بين المصارع الطائر ​ريكوشيه​ والوحش ​بروك ليسنر​ للحصول على لقب WWE.

ووفقا لما ذكره الحساب الرسمي لـ“WWE“، يوم الثلاثاء، فإن بروك ليسنر سيدافع عن لقب WWE أمام ريكوشيه في عرض سوبر شودان يوم الخميس 27 فبراير بالعاصمة السعودية الرياض.. وهو العرض الذي سيقام في القاعة الدولية بالرياض بوليفارد.

بروك ليسنر سيدافع عن لقب WWE أمام ريكوشيه في عرض سوبر شودان يوم الخميس ٢٧ فبراير بالعاصمة السعودية الرياض.. وهو العرض الذي سيقام في القاعة الدولية بالرياض بوليفارد.#WWESSD @BrockLesnar @KingRicochet pic.twitter.com/iopR1dQO8j — WWE MENA (@WWEmena) February 4, 2020

وقد استطاع ريكوشيه التغلب على سيث رولينز وبوبي لاشلي من خلال النزال الثلاثي الذي جرى ضمن عرض الرو، حيث تمكن ريكوشيه من حسم المواجهة الكبيرة لمصلحته بعد أداء رائع، وما إن وقف للاحتفال مع الجماهير حتى ظهر بطل WWE الوحش البشري بروك ليسنر بشكل مفاجئ منفذا ضربته القاضية وسط صخب كبير من الجماهير، وتفاخر ليسنر بما فعله وقام برفع حزامه عالياً أمام الجميع والابتسامة على وجهه.

وشهدت مؤخرا مسابقة ”رويال رامبل“ لمصارعة المحترفين عودة المصارع العملاق إيدج إلى حلبة المصارعة بعد غياب 9 سنوات، إلا أنه خسر مباراته أمام رومان رينز، وذلك في مفاجأة غير متوقعة للمتابعين، الذين كانوا ينتظرون عودة قوية لإيدج، خاصة أنه ظهر بصورة لائقة بدنيا.

ونجح المصارع درو ماكنتاير في خطف الأضواء خلال المنافسات، حيث حقق انتصارين مدويين على بروك ليسنر، ورومان رينز في ليلة مميزة للبطل ماكنتاير ليحسم المباراة الختامية للعرض.