إيران تطبق قانونا للحد من حالات الطلاق‎

أعلن علي مظفري، رئيس الرابطة الإيرانية للزواج والطلاق، عن بدء تطبيق قيود تسجيل الطلاق في أنحاء البلاد اليوم السبت، وذلك في ظل تصاعد عمليات الطلاق في إيران.

وقال مظفري لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن الإجراءات الجديدة تتضمن تحديد عدد حالات الطلاق التي يسمح لكل مكتب بتسجيلها على مدار العام.

ونشرت الحكومة الإيرانية مخططا يوضح عدد حالات الطلاق في كل محافظة، فعلى على سبيل المثال، يسمح لمكاتب الطلاق في محافظة طهران تسجيل 182 حالة طلاق سنويا.

وتمتلك مقاطعة هرمزجان أكبر عدد من حالات الطلاق بواقع 329 حالة، تليها محافظة كرمنشاه، بـ315 حالة طلاق، ومكاتب مقاطعة كوجيلويه وبوير أحمد، لديها أدنى معدل طلاق بواقع 95 حالة.

وسجلت أنحاء إيران نحو 197 ألف حالة طلاق خلال العام الماضي، حيث يقول متابعون إنه ”عادة ما تنتهي كل ثلاث حالات من الزواج إلى الطلاق“.