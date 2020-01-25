الطاقة الذرية الإيرانية: نملك القدرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة

قال على أصغر زاريان؛ نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم السبت، إن المنظمة قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة إذا اتخذت السلطات الإيرانية القرار.

وأضاف في تقرير نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني ”في اللحظة الحالية، إذا اتخذت (السلطات الإيرانية) القرار، فإن هيئة الطاقة الذرية، كمنفذ، قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة“.

وقالت إيران في وقت سابق من هذا الشهر، إنها ستلغي حدود تخصيب اليورانيوم في خطوة أخرى في سبيل تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الكبرى الست عام 2015، لكنها أضافت أنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال زاريان، إن ”مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب تجاوز 1200 كيلوجرام منذ اتخاذها آخر خطوة لتقليص التزاماتها“، مضيفا أن ”هذا المخزون سيضاف سريعا إلى احتياطات اليورانيوم المخصب“.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 وأعادت فرضت عقوبات بهدف وقف صادرات النفط الإيرانية ضمن سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها على طهران.

واستمرت طهران في تقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق مما دفع بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى اتهامها رسميا في منتصف شهر يناير كانون الثاني الجاري بانتهاك شروطه، كما فعّلت هذه الدول آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق والتي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وتنفي إيران أي نية لحيازة الأسلحة النووية وتقول إنها ستتراجع عما اتخذته من خطوات إذا رفعت واشنطن العقوبات التي أعادت فرضها عليها.