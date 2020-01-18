قتل فتاة أبها يفجر غضب السعوديين‎

أثارت جريمة قتل وقعت في مدينة ”أبها“ بمنطقة عسير في السعودية، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أقدم زوج على طعن زوجته حتى الموت.

ووقعت الجريمة المروعة يوم الجمعة، ولا تزال دوافع الزوج الذي تم القبض عليه من قبل الشرطة ”غامضة“، لكن الحديث عنها يستقطب الكثير من السعوديين.

وعبر موقع تويتر واسع الاستخدام من قبل مواطني المملكة، تصدر الوسم ”#قتل_فتاه_ابها“ قائمة الترند بعد تفاعل آلاف المغردين معه اليوم السبت.

وينقسم المعلقون على الجريمة بين فريق غاضب من تصرف الزوج تحت أي مبرر، وفريق آخر يدعو للتأني لانتظار نتائج التحقيق التي قد تحمل معها مبررات مقنعة لتصرف الزوج، على حد قول بعض المغردين.

وقال أحد المغردين في تعليق على الجريمة ”من يرفع يده اليوم، سيرفع سلاحه غداً.. نصيحة ..لا تنتظري ذلك اليوم..“.

وقالت مغردة أخرى، تدعى مها الفيّصل، معلقة على رواية متداولة لدوافع ارتكاب الجريمة ”عشان طالعه مع اوبر !!!هو يطلع مع عشرين بنت ويكلم ويقابل ويسوي كل شيء بس هي طلعت مع اوبر يقتلها يجماعه لين متى يستمر القتل ولا حسيب ولا رقيبب والله تعبنااا الله ينتقم منه الچرار“.

#قتل_فتاه_ابها

عشان طالعه مع اوبر !!!

هو يطلع مع عشرين بنت ويكلم ويقابل ويسوي كل شيء بس هي طلعت مع اوبر يقتلهااا يجماعه لين متى يستمر القتل ولا حسيب ولا رقيبب والله تعبنااا الله ينتقم منه الچرار. pic.twitter.com/FjmbbEEcNR — مها الفيّصل. (@5iiM7) January 18, 2020

ودعا الكاتب السعودي مطلق نـدا، النساء لتعلم مهارات الدفاع عن النفس بعد جريمة أبها، وقال ”تدريب الطالبات على فنون (الدفاع عن النفس) مثل #الكارتيه و #الجودو و #التايكوندو أصبح ضرورة ملحة في مراحل التعليم العام طالما أن رياضة البنات قد أقرت بالمدارس فالحياة المعاصرة تتطلب أن تكون المرأة قوية لحماية نفسها داخليا وخارجيا تبعا، ل #تمكين_المرأة خاصة وعامة.!#قتل_فتاه_ابها“.

تدريب الطالبات على فنون (الدفاع عن النفس) مثل #الكارتيه و #الجودو و #التايكوندو أصبح ضرورة ملحة في مراحل التعليم العام طالما أن رياضة البنات قد أقرت بالمدارس فالحياة المعاصرة تتطلب أن تكون المرأة قوية لحماية نفسها داخليا وخارجيا تبعا ، ل #تمكين_المرأة خاصة وعامة.!#قتل_فتاه_ابها — مطلق نـدا (@mutlaq_nada) January 18, 2020

وقال المغرد وسام بن عبدالله في تعليق غاضب ”#قتل_فتاه_ابها الله يرحمها لن تنتهي هذه الحوادث إلا بانتشال هذا الفكر النتن، للمرة المليون، مهما حصل لا يحق لإنسان أن يزهق روح إنسان آخر مهما كانت صلة القرابة إلا بحكم قضائي فقط وينفذ بواسطة السلطة التنفيذية، كفى همجية كفى عادات لا تمت للدين ولا الإنسانية بصلة“.

#قتل_فتاه_ابها

الله يرحمها لن تنتهي هذه الحوادث الا بإنتشال هذا الفكر النتن

للمرة المليون

مهما حصل لا يحق لانسان ان يزهق روح انسان اخر مهما كانت صلة القرابة الا بحكم قضائي فقط و ينفذ بواسطة السلطة التنفيذية

كفى همجية كفى عادات لا تمت للدين و لا الإنسانية بصلة — وسام بن عبدالله ???? (@wessam_1980) January 18, 2020

ودعا المغرد حمود الظويفري مواطنيه لعدم التسرع في الحكم على الجريمة، قائلاً ”نسأل الله لها الرحمة والمغفرة،وياليت ماحد يتكلم من راسه فيه جهات قانونيه ولاحد يتكلم ويسب الرجل الان هو في مصيبه بين موت زوجته وعقوبته فلذلك الله يعينه ع مابتلاه ويغفر لزوجته ويسكنه الجنة انتهى“.

#قتل_فتاه_ابها نسأل الله لها الرحمة والمغفره وياليت ماحد يتكلم من راسه فيه جهات قانونيه ولاحد يتكلم ويسب الرجل الان هو في مصيبه بين موت زوجته وعقوبته فلذالك الله يعينه ع مابتلاه ويغفر لزوجته ويسكنه الجنه انتهى . — حمود الظويفري (@hhh_993) January 18, 2020

ويضاف مقتل الزوجة لجرائم العنف الأسري في السعودية، التي يطالب فريق من مواطنيها بسن تشريعات جديدة تضمن حماية المعنفين من ذويهم.