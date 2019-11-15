اخرسي يا شيرين.. سعوديات يعبرن عن غضبهن من أحدث تصريح جدلي للمطربة المصرية

أغضبت الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، كثيرًا من السعوديات بعد تصريحات جدلية جديدة باتت سمة ملاصقة للمغنية المصرية التي دعت هذه المرة النساء لسماع كلام الرجال في بلد تكافح نساؤه للتخلص من وصاية الرجال عليهن، وفق ما تظهره حملات نسائية.

وأحيت شيرين حفلًا فنيًا في العاصمة السعودية مساء أمس الخميس، وسط حضور كبير، وتفاعل مع أدائها لأشهر أغانيها التي يحفظها كثير من جمهور الشابة من الجنسين، وهو ما انعكس في شرائح الحاضرين في المسرح من عائلات وشبان.

وخلال الحفل، قالت شيرين للجمهور باللهجة المصرية: ”بما أننا لا نستطيع الاستغناء عن الرجال، فلنسمع كلامهم، لنرفع الراية البيضاء“.

وبدا أن شيرين كانت تتحدث على سبيل المزاح، إذ جاء كلامها عقب أداء إحدى أغانيها لتعلق عليها مبتسمة وفي صيغة سؤال للجمهور، سيما النساء، وما إذا كنَّ يتفقن مع رؤيتها تلك في التعامل مع الرجال.

ورغم أن حفل الفنانة الذي أحيته برفقة الفنانين وليد توفيق وراغب علامة، نال كثيرًا من الإشادات، شنت مدونات سعوديات في مواقع التواصل الاجتماعي، حملة انتقاد ضدها بسبب تصريحاتها تلك التي تقول بعض السعوديات إنها دعوة للخضوع للرجال.

وفي موقع ”تويتر“ الذي يستقطب شرائح واسعة من المجتمع السعودي، تصدر النقاش حول حديث الفنانة المصرية، نقاشات أبناء المملكة، وتصدر الوسم ”#اخرسي_ياشيرين“ قائمة الترند مع انضمام كثير من المغردين إليه.

وكتبت إحدى المغردات الغاضبات من شيرين: ”بالله صارت النطيحة والمتردية تفتي للبنات السعوديات !! وحده مترت الكرة الأرضية وما خلت أحد وجايه تعلم بناتنا الخضوع والخنوع ويسمعون كلام أي أحد لأنه ذكر !!سواد وجهها تعدى جميع المنافقات القديمات صراحة! قاطعوها خلوها تغني وتنطم“.

#اخرسي_ياشيرين

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بالله صارت النطيحه والمترديه تفتي للبنات السعوديات !!

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وحده مترت الكره الارضيه و ماخلت احد و جايه تعلم بناتنا الخضوع و الخنوع و يسمعون كلام اَي احد لانه ذكر !!

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سواد وجهها تعدى جميع المنافقات القديمات صراحه!

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قاطعوها خلوها تغني و تنطم pic.twitter.com/BtuJnHiXUA — ????????Dr.SaRoNitA????????1114 MBS (@SaRoNitA14) November 15, 2019

وقالت مغردة أخرى عرفت نفسها بأنها من المعجبات بالفنانة المصرية: ”مهما بلغ حب شيرين بقلبي ما تصل أن نأخذ كلامها وعلى فكره نستغني عن الرجل مثل أي شيء عادي والله حياتي ما توقف علشان رجل“.

مهما بلغ حب شيرين بقلبي ماتصل ان ناخذ كلامه وعلى فكره نستغني عن الرجل مثل اي شيء عادي

والله حياتي ماتوقف علشان رجل ????

#اخرسي_ياشيرين pic.twitter.com/TJmbDBHCmb — جَــــوج• (@Aljwharah1227) November 15, 2019

وعلقت مغردة غاضبة بالقول: ”شيرين عكثر حفلاتها بالعالم العربي إلا أنها ماقالت هالكلام إلا بالسعودية مع أنها عارفه بالمشاكل إللي صايرة عندنا بين الجنسين بمعنى ثاني تدور المشاكل لنفسها، شيرين إنتي عارفه أن البنت السعودية إذا لبست نفس فستانك ذا الرجال حقينك بيسوون لها هاشتاق ويقذفونها ؟“.

#اخرسي_ياشيرين شيرين ع كثر حفلاتها بالعالم العربي الا انها ماقالت هالكلام الا بالسعوديه مع انها عارفه بالمشاكل الي صايره عندنا بين الجنسين

بمعنى ثاني تدور المشاكل لنفسها (: شيرين انتي عارفه ان البنت السعوديه اذا لبست نفس فستانك ذا الرجال حقينك بيسوون لها هاشتاق ويقذفونها ؟ pic.twitter.com/UWMbmGOlyf — سبراء (@AEdthr) November 15, 2019

في المقابل، لم يغب عن الهجوم الحاد على شيرين، مدافعون عن الفنانة ورأيها حول العلاقة بالرجال، وكتبت إحدى المؤيدات لما قالته ”أقول لك يا شيرين شكرًا على الكلمتين الحلوة هذي اللي قهرت بعض المراهقات .. الحياة لا تكتمل إلا بوجود الرجل وكل من تقول عكس هذا الكلام قليلة أصل وسفيهة الله يخلي لي أبوي وزوجي وإخواني ويديمهم لي سند شكرًا شيرين مجددًا“.

#اخرسي_ياشيرين اقول لك يا شيرين شكرا على الكلمتين الحلوة هذي اللي قهرت بعض المراهقات .. الحياة لا تكتمل الا بوجود الرجل وكل من تقول عكس هذا الكلام قليلة اصل وسفيهة الله يخلي لي ابوي وزوجي واخواني ويديمهم لي سند ❤️ شكرا شيرين مجددا❤️ pic.twitter.com/NBwUNP4WaU — Bayan ♓ (@bayoona27) November 15, 2019

وقال آخر أعجبه حديث شيرين: ”قالت هذا الكلام في الرياض وقدام النسويات الذين يحاربون الرجل بإعتقادهم أن يعيشون بدونه.. شيرين دخلت في قلب كل رجل“.

قالت هذا كلام في الرياض و قدام النسويات

الذين يحاربون الرجل بإعتقادهم ان يعيشون

بدونه .. شيرين دخلت في قلب كل رجل ❤️#اخرسي_ياشيرين pic.twitter.com/FDKysSGo2z — SuperLFC (@i_Sopr6) November 15, 2019

وأشارت إحدى المغردات للجدل الذي تتسببت به شيرين مرارًا بتصريحاتها على المسرح، وتعتذر بعد ذلك، وكتبت قائلة: ”مسكينه شيرين مفروض تغني وتمشي دايم إذا سولفت تنكب نفسها“.

مسكينه شيرين مفروض تغني وتمشي دايم اذا سولفت تنكب نفسها — ️️ ️️ ️️ ️️ ️️ ️️ ️️ ️️ ️️ ️️ملَك (@_Mdri1) November 15, 2019

ورغم الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها شيرين في العالم العربي، إلا أنها كثيرًا ما تثير الجدل بآراء في قضايا غير فنية كادت تتسبب في إحدى المرات بدخولها السجن بعد أن اعتبر كثيرون تصريحاتها مسيئة لبلادها.

وخاضت السعوديات طوال السنوات الماضية حملات كثيرة للمطالبة بمنحهن حقوقًا تتمتع بها النساء في غالبية البلدان العربية والإسلامية، ومساواتهن بالرجال، وسط اعتراض شارك فيه كثير من الرجال، وولّد ما يشبه الصراع الفكري بين الجنسين في البلاد حول مشروعية المطالب النسائية واتفاقها مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد المحلية المحافظة.