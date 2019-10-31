شيرين عبدالوهاب تعود إلى السينما بأول بطولة مطلقة

تعاقدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على البطولة المطلقة لأول مرة مع المنتج وليد منصور لتقديم عمل سينمائي، ومن المقرر بدء تصوير المشاهد الأولى مع بداية عام ٢٠٢٠.

وقال مصدر من داخل الفيلم لـ“إرم نيوز“ إن العمل من النوع الرومانسي الكوميدي، ويعيد شيرين بقوة بعد غياب 16 عامًا منذ آخر أفلامها ”ميدو مشاكل“ مع الفنان أحمد حلمي، موضحًا أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على البطل أمام شيرين.

جدير بالذكر أن فيلم شيرين عبد الوهاب الجديد يعد ثاني تجاربها السينمائية حيث شاركت في بطولة ”ميدو مشاكل“ في بداية مشوارها الفني منذ 16 عامًا مع النجم أحمد حلمي ورامز جلال ونشوى مصطفى.

ومن جانب آخر يستعد المنتج وليد منصور لتصوير فيلمه الثالث مع النجم تامر حسني لعام 2020 عقب نجاح تجربته الأخيرة ”كازابلانكا“، الذي حصد المركز الأول في موسمه من حيث الإيرادات وأشاد به صناع السينما المصرية والعربية، بالإضافة إلى تصدر فيلمه ”البدلة“ لتامر حسني وأكرم حسنى أعلى إيرادات لفيلم كوميدي في تاريخ السينما المصرية.