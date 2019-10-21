سعودي يتورط برهان باهظ على طلاق ناشطة معروفة من زوجها

تورط شاب سعودي يدعى خالد الغربي، برهان على طلاق زوجين معروفين في السعودية خلال أقل من 6 أشهر، فيما تقترب الناشطة السعودية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، فوز العتيبي وزوجها، من إكمال تلك المدة دون وجود أي مؤشر أو نية للانفصال، ما يجعل دفع الشرط وهو مبلغ مالي كبير يقترب من التحقق.

وبدأت القصة أول مرة في منتصف أغسطس الماضي، عندما نشرت العتيبي، وهي مدونة سعودية مناصرة لقضايا النساء، مقطع فيديو لها برفقة زوجها خلال تواجدهما في رحلة خارج المملكة كما يبدو.

أنا ماراح أنسى انه قبل يكون زوجي كان الشخص اللي سحب على دوامه وجاء طاير من شروره لرياض عشان يكفلني لما استعدوني المركز وشرطوا خروجي بكفالة رجل رغم ان وقتها ما كان بيني وبينه اي ارتباط وكان اول مكان يجمعنا المركز ماراح أنسى انه الرجل الوحيد اللي منحني شعور الأمان ♥️ pic.twitter.com/5DmzvrQ3eE — فوز العتيبي (@zooztox) August 16, 2019

وانهالت التعليقات على حساب فوز يومها في موقع ”تويتر“، وغالبيتها تعليقات داعمة للشابة السعودية ولزوجها، بجانب بعض التعليقات التي ينتقد أصحابها الفيديو والزوجين اللذين يظهران فيه.

واختار خالد الغربي، عبر حسابه في ”تويتر“، التعليق على الفيديو، بعرض رهان على طلاق الزوجين خلال فترة ستة أشهر مقابل دفع مئة ألف ريال (نحو 26 ألف دولار) إذا ما واصل الزوجين حياتهما.

وتوقع الغربي يومها أن لا يستمر زواج مواطنته العتيبي شهرين، قائلًا: ”إذا كنا من الحيين إن شاء الله واستمر زواجكم 6 شهور لك هدية مية ألف من عندي، وأراهن ما راح يكمل شهرين فقط“.

اذا كنا من الحيين ان شاءالله واستمر زواجكم 6 شهور لك هدية مية الف من عندي واراهن ماراح يكمل شهرين فقط — خالد الغربي (@kald_m1400) August 16, 2019

ومع مرور أكثر من شهرين على تحدي الغريب، عادت فوز العتيبي قبل أيام، لتذكره برهانه، وقرب موعد دفع مبلغ الرهان فيما لو صدق بوعده ولم ينسحب.

وقالت العتيبي عبر ”تويتر“: ”طبعًا كانك رجال يا خالد الغربي قول وفعل لا تحذفها وخلك قد كلمتك اللي الناس شاهدين عليها“.

طبعاً كأنك رجال يا خالد الغربي قول وفعل لا تحذفها وخلك قد كلمتك اللي الناس شاهدين عليها https://t.co/E142BWnxrh — فوز العتيبي (@zooztox) October 20, 2019

ولم يعلق الشاب في بداية الأمر، على تغريدة العتيبي التي تعاملت مع رهانه بجدية ربما لم يكن يقصدها، فيما لا يُعرف إن كان سيفي بوعده عند مرور فترة الستة شهور التي حددها.

ودعا كثير من المغردين، ومن الجنسين، الشاب للوفاء بوعده والاستعداد لدفع الشرط عند حلول موعده، فيما وجد من دافع عنه بالقول إنه لم يحدد العملية التي سيدفع بها رهانه إذا ما خسر.

وانا من الشاهدين عليكم خليه بس يدفع 60 الف مو 100 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه واضح انه بياع كلام ومو قد كلامه لكن نعطيه فرصه عشان يثبت لنا — ريـَان|٩٧. (@ryan_97i) October 20, 2019

طبعاً كأنك رجال يا خالد الغربي قول وفعل لا تحذفها وخلك قد كلمتك اللي الناس شاهدين عليها https://t.co/E142BWnxrh — فوز العتيبي (@zooztox) October 20, 2019

تم توثيق التغريدة قبل لا يحذفها او يقول حسابي تهكر ???? pic.twitter.com/brwFr8QhPG — bassem (@BassemAlfaifi) October 20, 2019

حركاتهم قديمة يا فوز.. بيقول أقصد 100 الف هلله يعني الف ريال فقط — shadi ???????? (@shaadi110) October 20, 2019

ونشرت إحدى المغردات، وتدعى ”عشتار“، صورة تقول إنها لمحادثة خاصة أجرتها مع الغربي عبر ”تويتر“، ذكرته فيها برهانه مع العتيبي.

فوز طلع مو كفو ورخمه حتى نسى وعده ???? pic.twitter.com/miaJoVgHFH — عشتار (@Ishtar250) October 20, 2019

ومع تمسك العتيبي ومتابعيها في ”تويتر“، بأحقيتها في كسب شرط الرهان، قال الغربي إنه لا يزال عند وعده فيما لو استمرت مواطنته وزوجها بحياتهما دون أن ينفصلا.

وأوضح لمواطنته: ”وعدنا برمضان إن شاء الله إذا ربي أعطانا عمر وعافية.. ما تربيت على الرخامة ولا هي من طبعي انتي اصملي بس هالأربعة شهور ومالك إلا اللي يرضيك وأنا قد كلامي قول وفعل“.

ماتربيت على الرخامة ولاهي من طبعي

انتي اصملي بس هالاربعة شهور ومالك إلا اللي يرضيك وانا قد كلامي قول وفعل???????? — خالد الغربي (@kald_m1400) October 20, 2019

ويقول مغردون ومغردات سعوديون، إن العتيبي متزوجة منذ أكثر من ستة أشهر، وإنها ترتبط بعلاقة وثيقة بزوجها، ولا يوجد ما يستدعي التنبؤ بانفصالهما.

وتواجه الناشطات السعوديات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، انتقادات وتعليقات مسيئة في كثير من الأحيان، من قبل فريق من السعوديين يعارضون مطالب تلك الناشطات التي طالبن بها لسنوات، وأقرتها السعودية بشكل متتابع في غضون عامين، كالسماح لهن بالسفر دون قيود وقيادة السيارة وتخفيف القيود على الملابس والتنقل وحضور النشاطات والفعاليات العامة.