النيابة السعودية تحقق مع ”مُغرد“ دعا نساء المملكة لحرق نقابهن بشكل جماعي‎

قالت النيابة العامة السعودية، مساء اليوم السبت، إنها استدعت أحد المدونين في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، للتحقيق معه حول تهم تتعلق بـ“النظام العام“، بالإشارة إلى مغرد دعا نساء المملكة لحرق نقابهن، بحسب مغردين سعوديين.

وأثار المغرد السعودي المدعو عبدالرحمن الصبيحي، الذي يزعم أنه دكتور وأخصائي نفسي إرشادي، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن دعا نساء المملكة المنقبات للتجمع في مكان ترفيهي شهير بمدينة الرياض، بهدف حرق النقاب في ما يشبه الحملة الرافضة لارتدائه.

ويقول مغردون سعوديون، إن الصبيحي هو المقصود ببيان النيابة العامة، الذي قالت فيه إنها استدعت أحد الأشخاص للتحقيق معه بشأن قيامه بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام، ويجري ”استكمال الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية“.

وأوضحت النيابة في بيانها، أن ”ما قام به هذا الشخص، يُعد موجبًا للمساءلة في ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية“.

وحذف الصبيحي تغريدته بعد الجدل الذي أعقبها، وقال إن حسابه في ”تويتر“ تعرض للاختراق، حيثُ كتب: ”ملاحظة حول تغريدة الحجاب: ما حصل هو اختراق لحسابي وكنت وقتها نائمًا، وبعد استيقاظي عملت على استعادته وحذفها، صحيح اني ممن لا يرى حرج في كشف الوجه لكن لست معني بغير محارمي“.

ملاحظة حول تغريدة الحجاب:

ماحصل هو اختراق لحسابي وكنت وقتها نائم، وبعد استيقاضي عملت على استعادته وحذفها.

صحيح اني ممن لايرى حرج في كشف الوجه لكن لست معني بغير محارمي . — د.عبدالرحمن الصبيحي (@sobihi) October 19, 2019

ولم يغير ذلك التوضيح من قبل الصبيحي، من ردود الفعل الغاضبة من تغريدته الأولى التي قال فيها: ”مع الانفتاح السعودي الجديد، نحتاج لحملة إزالة الحجاب، الخميس القادم دعوة لكل بنات المجتمع، أحضري نقابك وولاعة معك وفي البوليفارد، نحرق كل نقابتكم، جاهزين؟“.

وقال المحامي السعودي البارز عبدالرحمن اللاحم، في تعليق على تدخل النيابة العامة، ”شكراً لمقام النيابة العامة، النيابة هي المؤسسة القانونية التي ترصد أي خلل أو انحراف عن القانون من شأنه الاخلال بالنظام العام أو القواعد القانونية المستقرة“.

شكراً لمقام النيابة العامة

النيابة هي المؤسسة القانونية التي ترصد أي خلل أو انحراف عن القانون من شأنه الاخلال بالنظام العام أو القواعد القانونية المستقرة . https://t.co/P3VKnAeGv4 — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) October 19, 2019

فيما كتب الناشط السعودي المعروف في مجال الدفاع عن حقوق النساء، حماد الشمري، في تعليق على وسم في ”تويتر“ أنشأه مغردون لانتقاد المغرد الصبيحي ”#توقيف_المسيء_للحجاب (البليفارد)، واضح المخترق يكتب وهو كابس الفك العلوي بالسفلي، عمومًا يفترض نشر ثقافة (احترام دستور البلد واحترام الحجاب أحد الفروض الإسلامية) أيضًا يجب تعزيز ثقافة احترام حرية الأخرين في الاختيار طالما وفق نظام البلد ولا يخالف القانون“.

#توقيف_المسيء_للحجاب

( البليفارد) واضح المخترق يكتب وهو كابس الفك العلوي بالسفلي ????

عموما يفترض نشر ثقافة ( إحترام دستور البلد واحترام الحجاب احد الفروض الإسلامية )

أيضا يجب تعزيز ثقافة احترام حرية الاخرين في الإختيار طالما وفق نظام البلد ولا يخالف القانون pic.twitter.com/DONa244l0s — حماد الشمري (@hammad6761) October 19, 2019

في حين قال المدون السعودي نايف مدخلي عبر ”تويتر“: ”جهود عظيمة من النيابة العامة للتصدي لكل دعوة تمس النظام العام. #توقيف_المسيء_للحجاب“.

جهود عظيمة من النيابة العامة للتصدي لكل دعوة تمس النظام العام. #توقيف_المسيء_للحجاب https://t.co/oxPxjk8r0y — نايف Naifco (@naifco) October 19, 2019

وعلقت إحدى المغردات على دعوة حرق النقاب بالقول: ”الله يحرق قلبك أنت، انتبه لمحارمك ومالك ببنات الناس، أمثالك اللي يبغالهم (يحتاج) حرق، وعقلك المتخلف اللي ربط بين الانفتاح وترك الحجاب هو اللي يبغاله (يحتاج) حرق“.

الله يحرق قلبك أنت ..

انتبه لمحارمك ومالك ببنات الناس امثالك اللي يبغالهم حرق ..

وعقلك المتخلف اللي ربط بين الانفتاح وترك الحجاب هو اللي يبغاله حرق ..#توقيف_المسيء_للحجاب pic.twitter.com/tKsifP0k0I — منوشا الشهري???? (@mvuui) October 19, 2019

وتقول السعودية على الدوام، إنها متمسكة بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد بالتزامن مع انفتاح ثقافي واجتماعي غير مسبوق، حيثُ تحوّلت المملكة لوجهة رئيسية لفناني العالم ونجومه، بينما لا تغيب الفعاليات الفنية والترفيهية عن مدن المملكة مع إقبال كبير من السكان ومن الجنسين لحضورها.