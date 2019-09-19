أهدته سيارة فارهة.. قبيلة سعودية تحتفي برجل عفا عن قاتل طفله (فيديو)‎

نظمت قبيلة سعودية، يوم الخميس، حفلًا للإشادة بمواطن سعودي عفا عن قاتل طفله بعد ساعات من الحادثة، فيما تضمن الحفل قصائد مدح به إلى جانب إهدائه سيارة فارهة.

وأظهر مقطع فيديو صوّره المشرفون على الحفل، عددًا من وجهاء وأعيان قبيلة ”آل فاضل“ يتوجهون في موكب من السيارات لمنزل خويتم الحارثي في مدينة الرياض، ترافقهم شاحنة تقل سيارة ”جيب لاندكروز“ حديثة الصنع.

وكان الحارثي ينتظر الموكب برفقة عدد من أقاربه ووجهاء قبيلته أيضًا، ليلتقي الطرفان وتبدأ مراسم قبلية مستمدة من تراث المنطقة وعاداتها وتقاليدها، حيث حضرت قصائد المدح والثناء، قبل أن يتم تقديم مفتاح السيارة للأب.

#ملتحي_يتنازل_عن_طفل_قتل_ابنه

لله درك !ما أكرمك ! يتنازل عن قاتل ابنه ويطالب بخروجه ويطلب أيضا عدم المساس بالمعلمين والإداريين ..أي حلم يحمل هذا الرجل النبيل في قلبه ..أنهم #بني_الحارث

ليست الرجولة في القوة والضرب ..الرجولة هذه مواقفها..العفو عند المقدرة(وَالله يُحِب الْمحسنين) pic.twitter.com/V1bFAGd4Gr — أ. #حمدة _العمراني (@hamda_alomrane) September 11, 2019

ووجد مقطع الفيديو تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وإشادات بمبادرة القبيلة في تكريم الحارثي الذي لقي ابنه معتز (12 عامًا) مصرعه، الأسبوع الماضي، بعد مشاجرة مع زميل له في باحة مدرسته بمدينة الرياض.

بيض الله وجيهكم يال فاضل

وهذي عاداتكم دائما سباقين للطيب وخويتم يستاهل المدح والثناء ويستاهل ماقلتوا فيه من القصايد ويستاهل الهدايا..@AL_f3dil — ناصر الحارثي (هداج) (@naser_hadaj) September 19, 2019

#ملتحي_يتنازل_عن_طفل_قتل_ابنه

هاشتاق تم تداوله بسبب والد الطالب المتوفى معتز حيث قال عفوت عن قاتله لوجه الله لأن العقاب لن يعيد معتز، جدير بالذكر أشار الوالد إلى أن ابنه متفوق وشهاداته تثبت أخلاقه وحسن سلوكه وتميزه في التعليم، فهو ذكي ومبدع في نظم الشعر، وطموح ويحب الرياضة ومميز pic.twitter.com/4OwjV3KIMV — وش سالفة الهاشتاق!⁦????????⁩ (@abt_tag) September 11, 2019

بالفيديو .. زيارة قبيلة آل فاضل @AL_f3dil من آل خالد #بني_الحارث للشاعر خويتم بن سعد ال مرير الحارثي وتقديمهم له هدية عبارة عن سيارة جيب لاندكروزر 2019 .

#حارثي_يتنازل_عن_طفل_قتل_ابنه pic.twitter.com/D332AS96j2 — الجمرة نيوز (@aljamrahnews) September 19, 2019

وأعلن الحارثي بعد وقت قصير من الحادثة، التنازل عن حقه من الطفل المتهم بالتسبب بوفاة معتز، كما طلب عدم محاسبة إدارة المدرسة وكوادرها، معتبرًا ما جرى لابنه حادث غير متعمد.

ووجدت مبادرة الحارثي صدى رسميًا وشعبيًا واسعين في السعودية، إذ تلقى الثناء من مسؤولين رفيعي المستوى في المملكة، فيما انهالت عليه إشادات مواطنيه بعفوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرر وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في وقت سابق، التكفل بسداد ديون والد معتز، ورفع الإيقاف عنه.