”تعليم الرياض“ تكشف ملابسات مصرع طالبة دهسًا بحافلة مدرستها

كشفت إدارة تعليم الرياض، ملابسات مصرع طالبة مدرسة تحت عجلات حافلتها المدرسية، مبينة أن الحافلة تابعة للنقل الخاص ولا تتبع للإدارة الحكومية، فيما أكدت تقارير إعلامية محلية توقيف سائقها عقب الحادثة.

ولقيت طالبة سعودية تدعى ليان تركي مبارك، وتبلغ من العمر نحو 13 عاماً، حتفها بحادث الدهس الذي وقع الثلاثاء قرب منزلها بحي الشفاء بمدينة الرياض.

ونقلت وسائل إعلام سعودية، عن المتحدث الرسمي لإدارة التعليم في منطقة الرياض، علي الغامدي، قوله إن الحادثة وقعت بعد نهاية اليوم الدراسي، وتم نقل الطالبة إلى مدينة الملك سعود الطبية، لكنها توفيت.

#وفاه_الطالبه_ليان_تركي_مبارك

كمية أخطاء واضحة بهذا المشهد :

1/ الطفلة أصغر بكثير من أن تتحمل العيش في هذه العتمة إرضاءً لتشدد البعض .

2/السائق أسوأ بكثير من أن يؤتمن على هذه الأرواح البريئة.

3/كان يُفترض أن تكون هناك عاملة تتأكد من نزول الأطفال بسلامة . pic.twitter.com/ncPpmejfJk — مريم العتيبي♐️ (@MERiAM_AL3TEEBE) September 18, 2019

وأضاف الغامدي في بيان، أن إدارة تعليم الرياض ”وضعت تنظيمات واشتراطات للنقل الخاص، وأبلغت أولياء الأمور من خلال منسقات النقل المدرسي بتلك التنظيمات، والتي من أهمها التأكد من نظامية السائق، ومؤسسة النقل التي ينتمي لها، وتوفر شروط السلامة فيها“.

ووثق مقطع فيديو لكاميرا مراقبة مثبتة في المكان، تفاصيل الحادثة المروعة، حيث نزلت الطالبة ليان من باص مدرستها بالقرب من منزلها فيما يبدو، ليسير الباص بشكل فوري ويدهسها بعد أن علق جزء من عباءتها بباب الباص.

وحمّل غالبية من شاهدوا فيديو الحادثة، السائق، مسؤولية مصرع الطالبة، لكونه سار قبل أن يتأكد من نزول الطالبة ووصولها لباب منزلها، فيما تساءل آخرون عن سبب عدم وجود مرافقة للسائق تكون مسؤول عن صعود وإنزال الطالبات.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة متعاطفة مع عائلة ليان، وغاضبة من السائق، وسط دعوات لوزارة التعليم للتأكد من فرض ضوابط السلامة وضمان سلامة الطلاب.