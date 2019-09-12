بعد غياب طويل.. هيئة الأمر بالمعروف تعود للواجهة في السعودية

بعد غياب طويل.. هيئة الأمر بالمعروف تعود للواجهة في السعودية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

زعم شاب سعودي معروف في مواقع التواصل الاجتماعي، أن دوريات تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة مكة المكرمة، اعترضت طريقه بتهمة التخلف عن أداء الصلاة، قبل أن يتم توقيفه وعرضه على النيابة العامة.

وظهر الشاب المعروف بلقبه ”الصخرة“، في مقطع فيديو، ليروي ما جرى معه يوم الثلاثاء، قائلاً إن رجال الهيئة استفزوه في أسئلتهم حول أداء الصلاة، قبل أن تحضر دورية وتوقفه حتى اليوم الثاني، ليتم عرضه على النيابة العامة التي أخلت سبيله.

ويقول ”الصخرة“، إنه كان في طريقه لأداء الصلاة عندما اعترضته دوريات الهيئة التي وصفه أحد رجالها بالمتشبه بـ“الكفار“ على حد قوله، لتتطور الأمور فيما بعد ويتم توقيفه ومصادرة أكثر من هاتف جوال يحمله.

وفي الفيديو الذي نشره ”الصخرة“، يطلب الشاب من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، التدخل لإنصافه في القضية التي واجهها.

ووجد الفيديو تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد للأذهان، السجالات التي كانت تحدث بين السعوديين عقب حوادث كهذه، قبل أن تغيب هيئة الأمر بالمعروف عن الساحة عقب تقليص صلاحياتها ومنعها من توقيف الأشخاص منذ العام 2016.

ولم تعلق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الحادثة، وحقيقة مزاعم الشاب الذي يحظى بمتابعة عشرات الآلاف من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل تقليص صلاحياتها، كان رجال الهيئة يجوبون شوارع المملكة، للتأكد من إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة، وتوجه الناس إلى المساجد، ومنع تشغيل الموسيقى، ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء، وتوقيف المخالفين لتلك الأمور التي تستند لتفسيرات كانت سارية للشريعة الإسلامية.

لكن الرياض قلصت من صلاحياتهم تلك، وقصرتها على إبلاغ الجهات الأمنية بالمخالفات التي يشاهدونها، ومنذ ذلك الحين، غابت الهيئة عن أحاديث السعوديين بعد أن كانت موضوعًا دائمًا لسجالات طويلة في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انقسام أبناء المملكة بين مؤيد لدورها ومعارض له.

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