بعد غياب طويل.. هيئة الأمر بالمعروف تعود للواجهة في السعودية

زعم شاب سعودي معروف في مواقع التواصل الاجتماعي، أن دوريات تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة مكة المكرمة، اعترضت طريقه بتهمة التخلف عن أداء الصلاة، قبل أن يتم توقيفه وعرضه على النيابة العامة.

وظهر الشاب المعروف بلقبه ”الصخرة“، في مقطع فيديو، ليروي ما جرى معه يوم الثلاثاء، قائلاً إن رجال الهيئة استفزوه في أسئلتهم حول أداء الصلاة، قبل أن تحضر دورية وتوقفه حتى اليوم الثاني، ليتم عرضه على النيابة العامة التي أخلت سبيله.

ويقول ”الصخرة“، إنه كان في طريقه لأداء الصلاة عندما اعترضته دوريات الهيئة التي وصفه أحد رجالها بالمتشبه بـ“الكفار“ على حد قوله، لتتطور الأمور فيما بعد ويتم توقيفه ومصادرة أكثر من هاتف جوال يحمله.

وفي الفيديو الذي نشره ”الصخرة“، يطلب الشاب من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، التدخل لإنصافه في القضية التي واجهها.

ووجد الفيديو تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد للأذهان، السجالات التي كانت تحدث بين السعوديين عقب حوادث كهذه، قبل أن تغيب هيئة الأمر بالمعروف عن الساحة عقب تقليص صلاحياتها ومنعها من توقيف الأشخاص منذ العام 2016.

#الهيئة_تعتدي_على_الصخره

المواضيع هذه ما أنتهت تجاوزاتهم ما أنتهت من متى الهيئه صارت سلطه تنفيذية وتقبض على مواطن ؟! عملهم مقتصر على التبليغ فقط ! ايش علاقتهم مواطن يصلي او رايح عمله او مستشفى او خلافه @bip_ksa @kamnapp @makkahregion

pic.twitter.com/00MjR9Hhlg — ‏﮼أحمد،حاف???????? ♏ (@Mr_161) September 11, 2019

#الهيئة_تعتدي_على_الصخره

كل الشعوب تتقدم الا احنا نتخلف ونرجع للوراء يجب ان يتم بتر ماتبقى من جذور الصحوة فبسببها حياتنا تعطلت سنين ارجوكم كفاية، نريد ان نكون شعب متحضر حر لا يتدخل بخصوصيات الآخرين ولا يجبر أحد على اعتناق دين محدد فالشخص حر مالم يضر. — سُكرية. (@sugar_x9) September 11, 2019

#الهيئة_تعتدي_على_الصخره

ان كان كلامه صحيح وصادق

فأتمنى ان ياخذ حقه منهم بقوة القانون

وان كذاب ومفتري نتمنى الهيئة توضح في بيان صحفي وتبيّن الحقائق وسبب احتجازه وسحب جوالاته — Kald. (@KaldMkh) September 11, 2019

#الهيئة_تعتدي_على_الصخره يبدو ان هذا السلك لا بد من ان يوقف كليا ويدمج مع وزارة الاوقاف وتستغل مقراته لاقسام شرطة ونقاط امنية في كل حي . — د عيسى الرشيدي (@essa_qq) September 12, 2019

ولم تعلق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الحادثة، وحقيقة مزاعم الشاب الذي يحظى بمتابعة عشرات الآلاف من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل تقليص صلاحياتها، كان رجال الهيئة يجوبون شوارع المملكة، للتأكد من إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة، وتوجه الناس إلى المساجد، ومنع تشغيل الموسيقى، ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء، وتوقيف المخالفين لتلك الأمور التي تستند لتفسيرات كانت سارية للشريعة الإسلامية.

لكن الرياض قلصت من صلاحياتهم تلك، وقصرتها على إبلاغ الجهات الأمنية بالمخالفات التي يشاهدونها، ومنذ ذلك الحين، غابت الهيئة عن أحاديث السعوديين بعد أن كانت موضوعًا دائمًا لسجالات طويلة في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انقسام أبناء المملكة بين مؤيد لدورها ومعارض له.