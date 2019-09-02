أنوار العنزي.. تعاطف في السعودية مع طفلة ”نازحة“ طردت من المدرسة (فيديو)

أثارت طالبة في المرحلة الابتدائية من فئة غير محددي الجنسية، أو ما يطلق عليهم مصطلح ”نازحون“ أو ”بدون“ في دول خليجية، اهتمامًا كبيرًا بين سعوديين، اليوم الاثنين، بعد أن خرجت في مقطع فيديو متداول وهي تبكي متأثرة، بسبب طردها من المدرسة على حد قولها.

وناشدت الطالبة، التي تدعى أنوار خالد العنزي، وهي من القبائل ”النازحة“، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للنظر في مشكلتها.

وقالت الطفلة وهي تبكي إنها طردت من المدرسة أمام زميلاتها ومعلماتها منذ اليوم الأول، مبينة أنها سعودية ووالدتها سعودية.

اللهم افرجها عليها وعلى القبائل العائده عموم فهم في معاناة لايعلم بها الا الله فدموع تلك الطفله واحراجها امام زميلاتها لايرضاها اولياء امورنا اطال الله في اعمارهم بإذن الله ان صوتها يوصل. ليوقف عندك . #انوار_خالد_العنزي

#مقابله_ولي_العهد_مطلبنا

✍????…√v^──√v^√√v^???? pic.twitter.com/QYiPzUD7oj — باتل البلعاسي (@BBatl99) September 2, 2019

واستقطبت مناشدة أنوار ناشطين في هاشتاغ #انوار_خالد_العنزي على موقع التواصل ”تويتر“، مطالبين بحل قضيتها، والقضايا المشابهة لحالتها.

وتعاطفًا مع أنوار قال مدير مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين في حائل عبدالله العجلان: ”من المؤلم ترويض الأنظمة ومنح جوازات سفر سعودية وانفاق الملايين على لاعبين يقال إنهم مواليد وبلا أب أو أم سعودية، بينما تمنع هذه الصغيرة البريئة من أم سعودية وتنتمي لقبيلة سعودية عريقة عزيزة من التعليم وتطرد من المدرسة في عز فرحتها!“.

من المؤلم ترويض الأنظمة ومنح جوازات سفر سعودية وانفاق الملايين على لاعبين يقال انهم مواليد وبلا أب أو أم سعودية،بينما تمنع هذه الصغيرة البريئة من أم سعودية وتنتمي لقبيلة سعودية عريقة عزيزة من التعليم وتطرد من المدرسة في عز فرحتها!#انوار_خالد_العنزي pic.twitter.com/yIlomNKJrg — عبدالله العجلان (@Alajlan3tharib) September 2, 2019

وطالب الإعلامي جاسر الصقري، بتحسين أوضاع القبائل الذين لا يملكون جوازات سفر، وكتب: ”بإذن الله تدرسي ونرى تحسين لوضع القبائل الذي يستحقون البطاقة على يد #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان الله يسرها لك يارب ويحفظ قيادتنا التي دائما تقف بجانب من يعيش على أرض الوطن ..وكيف وانتي من بنات الوطن وتستحقين“.

بإذن الله تدرسي ونرى تحسين لوضع القبائل الذي يستحقون البطاقة على يد #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان الله يسرها لك يارب ويحفظ قيادتنا التي دائما تقف بجانب من يعيش على أرض الوطن ..وكيف وانتي من بنات الوطن وتستحقين #انوار_خالد_العنزي pic.twitter.com/26MO4IDotY — جاسر الصقري (@jasseralsagri) September 2, 2019

وأكد سعد العنزي تعرض ابنته لحادثة مشابهة: ”الله كريم في مثل انوار كثير . هذي بنتي #حنين_سعد_العنزي ماقبلوها ليش هذا التعسف بحق اطفال لاتعرف شي اسمه بدون وقبائل .. حسبي على كل من تسبب بهذي المشكله“.

#انوار_خالد_العنزي الله كريم في مثل انوار كثير . هذي بنتي #حنين_سعد_العنزي

ماقبلوها

ليش هذا التعسف بحق اطفال لاتعرف شي اسمه بدون وقبائل .. حسبي على كل من تسبب بهذي المشكله pic.twitter.com/CwCP8ac2m8 — سعد العنزي (@Saad_Alonzi_) September 2, 2019

وانتقد الدكتور طلال محمد العنزي: ”-هذا حدث اليوم لكثير من الطلاب والطالبات -سؤال: – من الي إتخذ هذا القرار؟ -كيف اتجرأ بحرمان الاف الطلاب من التعليم ؟ -ماهو الهدف من هذا الشي لا نستطيع التجديد والتعليم يطلب التجديد للتعليم؟ -هل يقبل صاحب هذا القرار بمنع ذويه من التعليم؟“.

#انوار_خالد_العنزي -هذا حدث اليوم لكثير من الطلاب والطالبات -سؤال: – من الي إتخذ هذا القرار؟

-كيف اتجرأ بحرمان الاف الطلاب من التعليم ؟

-ماهو الهدف من هذا الشي لا نستطيع التجديد والتعليم يطلب التجديد للتعليم؟

-هل يقبل صاحب هذا القرار بمنع ذويه من التعليم؟ ???????? — د.طلال محمد العنزي (@drtalalmoh) September 2, 2019

بدورها، أكدت ”وكالة تعليق الدراسة“ وهي المختصة بحوادث تعليق الدراسة، عبر حسابها في موقع ”تويتر“، أنها ”تدخلت في قضية أنوار وتعمل على حلها“.

جاري حل موضوع #انوار_خالد_العنزي

بإذن الله . pic.twitter.com/PfAEaRy8Oi — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) September 2, 2019

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