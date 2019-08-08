إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على أحد أهم الطرق الحيوية بمكة (صور)

أطلق أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الطريق المؤدي إلى مدينة مكة المكرمة من محافظة جدة، بناء على مقترح تقدمت به أمانة المنطقة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ”واس“، يعدّ طريق الأمير محمد بن سلمان أحد أهم طرق مدينة مكة المكرمة الحيوية من الجهة الغربية ويمتد الطريق من نقطة تفتيش الشميسي إلى المسجد الحرام بطول (23) كيلومترًا مرورًا ببوابة مكة المكرمة وتقاطع طريق مكة جدة السريع مع الطريق الدائري الرابع المسمّى بطريق علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – وتُقام على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان مشروعات عدّة تشرف عليها أمانة منطقة مكة وفي عدد من المواقع الاستثمارية والمخططات السكنية بمكة المكرمة.