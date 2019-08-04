رغم رفض سلطات الأمن.. محكمة إيرانية تسمح للسيدات باستصدار رخص قيادة الدراجات البخارية

ألزمت المحكمة الإدارية في إيران، قوات الأمن بإصدار رخصة قيادة الدراجات البخارية للسيدات، بعد شكوى رسمية تقدمت بها سيدة من مدينة أصفهان تفيد بتعرضها لمعاملة وصفتها بالعنصرية من قبل قوات الأمن أثناء استخراج رخصة قيادتها للدراجة البخارية.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد، نص حكم المحكمة الإيرانية، والذي جاء فيه أن سيدة من أهالي أصفهان تقدمت بشكوى رسمية مفادها أنها تعرضت لعنصرية من قبل قوات الأمن التي تحفظت على إصدار رخصة قيادة للدراجة البخارية للرجال فقط.

وقال تقرير لإذاعة ”زمانه“ المعارضة، إنه ”رغم تصريح القوانين في إيران بإصدار واستخراج رخص قيادة للسيدات، إلا أن مسألة إصدار رخص لقيادة الدراجات البخارية للسيدات كانت محل جدال لفترات طويلة، حيث وصل الأمر إلى اعتقال قوات الأمن لفتيات وسيدات بسبب قيادتهم للدراجات البخارية بعد اعتبارهن منتهكات للعادات والتقاليد“.