برلماني إيراني: سنشكو أمريكا لدى الأمم المتحدة بسبب ”عقوبات ظريف“

قال البرلماني الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، يوم الأحد، إن إيران ستشكو الولايات المتحدة بصورة رسمية لدى الأمم المتحدة، احتجاجًا على فرض واشنطن عقوبات ضد وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وأضاف فلاحت بيشه في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة المحلية ”ايسنا“، أن ”فرض عقوبات على ظريف يُعد انتهاكًا لمنشور هيئة الأمم المتحدة، ولهذا ستشكو إيران أمريكا بصورة رسمية عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة“.

واعتبر أن ”فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد وزير الخارجية الإيراني ينتهك اتفاقية المقر التي يجب بموجبها أن تعترف نيويورك باستضافة الوفود الدبلوماسية لحضور اجتماعات المنظمات الدولية، حيث لا تسمح لها باتخاذ قرار ضد الدبلوماسيين لمختلف الدول“، وفق ما ذكر لوكالة ”ايسنا“.

وشدد على أنه ”يجب التحقيق في مسألة عقوبات ظريف عن طريق المنظمات الحقوقية والدولية“.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، موضحًا أن هذه العقوبات جاءت كونه يتصرف نيابة عن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي.