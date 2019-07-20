التحقيق مع مسؤولين في مستشفى الملك عبدالله بالسعودية إثر ”مغذي النمل“(فيديو وصور)

أحال مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة السعودية، سعيد بن جابر القحطاني، عددًا من المسؤولين في مستشفى الملك عبدالله إلى التحقيق؛ على خلفية مقطع فيديو يظهر وجود نمل في أنبوب مغذٍّ لأحد المرضى بالمستشفى، تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته صحيفة سبق.

وقال المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالمحافظة، علي آل بخيتان، إنه وتجاوبًا مع المقطع المنشور بوسائل التواصل الاجتماعي، أصدر مدير الشؤون الصحية قرارًا بإحالة عدد من المسؤولين بالمستشفى إلى التحقيق بشكل عاجل، ليصار إلى إعلان نتائجه حال انتهائه.

وزار القحطاني مستشفى الملك عبدالله وتجول في أقسامه لقياس مستوى النظافة والتحقيق في المقطع المنشور.

وأوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالمحافظة، أن الهدف من الجولة التحقق من وجود حشرات في أقسام التنويم والمستشفى بشكل عام، لافتًا إلى أنه لم يرصد خلالها أي وجود للحشرات في أيّ مكان بالمستشفى.