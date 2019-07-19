الملك سلمان يوافق على استضافة قوات أمريكية لتعزيز أمن المنطقة

قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية، السبت، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر موافقته على استضافة المملكة قوات أمريكية على أراضيها، وذلك بهدف تعزيز أمن المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ على لسان المسؤول قوله،“بأنه انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها“.

وتشهد منطقة الخليج ومضيق هرمز الذي يشكل معبراً لثلث النفط الخام العالمي المنقول بحراً، تصاعداً في حدّة التوتر منذ أكثر من شهرين على خلفية صراع بين إيران والولايات المتحدة التي عزّزت وجودها العسكري في المنطقة.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنّه ”صادر“ مساء الجمعة ناقلة نفط بريطانية إثر خرقها ”القواعد البحرية الدولية“ لدى عبورها مضيق هرمز، في حين قالت لندن إنّ الإيرانيين احتجزوا سفينتين، مطالبة طهران بالإفراج عنهما في الحال.

ووقعت في الأسابيع الأخيرة هجمات غامضة ضد ناقلات نفط قرب مضيق هرمز، اتّهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها، وهو ما نفته إيران التي كانت أسقطت طائرة استطلاع أمريكية.

وكانت شبكة سي أن أن أفادت هذا الأسبوع نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخّطط لإرسال 500 جندي إلى السعودية، على أن يتمركزوا في قاعدة الأمير سلطان جنوب الرياض.