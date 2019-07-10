نقل وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري إلى المستشفى لتعرضه لوعكة صحية

تعرض وزير الإعلام والشباب في دولة الكويت، محمد الجبري، لوعكة صحية عارضة نقل على إثرها إلى المستشفى، وفق ناشطين ووسائل إعلام محلية.

وأكد عضو لجنة الشباب والإسكان، تركي العصيمي، أن صحة الوزير في تحسن، لافتًا إلى قيامه بزيارته في المستشفى للاطمئنان على صحته أمس الثلاثاء.

قمنا يوم امس بزيارة الوزير #محمد_الجبري للاطمئنان

على صحته

حيث يرقد بالمستشفى الأميري

ولله الحمد حالته في تحسن بوعبدالعزيز

نسأل الله له الشفاء والخروج

سالما معافي — تركي العصيمي ???????? (@alaraabi20) July 10, 2019

وكانت آخر تغريدة للوزير قبل 5 أيام، عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها ”الجبري“.

وتولى الوزير محمد الجبري (45 عامًا) وزارة الإعلام والشباب في عام 2017 بعد توليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مدة عام.