الإفتاء المصرية: مشاهدة مباريات كرة القدم ”حلال“ إلا في هذه الحالات (فيديو)

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن حكم مشاهدة مباريات كرة القدم قبل ساعات قليلة من انطلاق بطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر، لتحسم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأقاويل التي تدَّعي حرمتها.

وأباحت دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، مشاهدة مباريات كرة القدم للترويح عن النفس، والتمتع بها، بشرط ألا تشغل الناس عن أداء العبادات والعمل.

وقال مستشار مفتي مصر، الدكتور مجدي عاشور، إن مشاهدة مباريات كرة القدم من المباحات، لافتًا إلى أن ذلك يشترط فيه ألا تجعل المرء يخل بواجباته.

وأضاف عاشور، خلال بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، ردًا على سؤال يقول: هل مشاهدة كرة القدم حلال أم حرام؟، أن مشاهدة اللقاءات الكروية حلال، خاصة أن الأمة جميعها تشاهدها، وهي من أمور التسلية والرفاهية والترويح عن النفس.

ولفت إلى أنها تستلزم عدم الإخلال بالواجبات خاصة لمن يقوم بوظيفة تأمين وخلافه، وعدم إعاقتها المسلم عن أداء الصلوات المفروضة.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية بشكل عام والمصرية بصفة خاصة، يوم الجمعة، إلى ملعب ”القاهرة الدولي“، حيث مواجهة المنتخب المصري مع نظيره الزيمبابوي، في افتتاح منافسات كأس أمم أفريقيا 2019، بنسختها الـ32.