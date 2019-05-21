9 لاعبين خارج ”جنة أجيري“ في قائمة المنتخب المصري لأمم أفريقيا

تسببت قائمة المنتخب المصري لكرة القدم التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها في مصر، في الفترة بين يونيو ويوليو المقبلين، في إثارة حالة من الجدل؛ بسبب غياب بعد العناصر البارزة في الآونة الأخيرة.. ”إرم نيوز“ تلقي الضور على هؤلاء اللاعبين.

أحمد فتحي

يعد أحمد فتحي الظهير الأساسي للمنتخب المصري على مدار السنوات الماضية، كما أنه لاعب أساسي في الأهلي، وخاض اللاعب المخضرم كأس الأمم الأفريقية 5 مرات أعوام 2004 في تونس، و2006 في مصر، و2008 في غانا، و2010 في أنجولا، و2017 في الجابون، بعدما غابت مصر عن المشاركة في بطولات 2012، و2013، و2015، لتعد تلك أول بطولة يغيب عنها الظهير الأيمن منذ انضمامه لصفوف المنتخب الأول.

عبد الله جمعة

يعد أبرز ظهير أيسر في الدوري المصري الموسم الحالي، بعدما قام السويسري جروس المدير الفني لفريق الزمالك بتغيير مركزه من الجناح إلى الظهير الأيسر لسد العجز في هذه الجبهة في القلعة البيضاء.

ويبلغ اللاعب من العمر 23 عامًا، ويشارك بصورة أساسية في جميع مباريات الزمالك في الدوري والبطولة الأفريقية.

عمرو السولية

جاء استبعاد عمرو السولية لاعب وسط فريق الأهلي، من قائمة الفراعنة ليثير التساؤلات في ظل تألق اللاعب مع القلعة الحمراء، ومشاركته مع المنتخب من قبل، ويبلغ اللاعب من العمر 29 عامًا، ويشارك بصورة أساسية مع الأهلي في المباريات.

ويضم المنتخب في خط الوسط كلًا من طارق حامد ومحمد النني وعلي غزال وعماد نبيل دونجا.

محمد هاني

كان محمد هاني في حسابات المدير الفني المكسيكي، أجيري في الفترة الماضية، وشارك مع المنتخب في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، قبل أن يقرر الجهاز الفني للمنتخب عدم ضمه للقائمة.

وشارك هاني في عدد كبير من مباريات فريق الأهلي أفريقيًا ومحليًا في ظل إصابة أحمد فتحي لفترة طويلة، وقدم اللاعب مستويات متميزة.

محمود كهربا

يعد أحد أبرز لاعبي الزمالك في الموسم الحالي، وشارك مع الزمالك في 25 مباراة في الدوري المصري، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 10 أهداف، ويبلغ اللاعب من العمر 25 عامًا.

شارك كهربا من قبل في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 في الجابون، التي حصل فيها الفراعنة على المركز الثاني، ويجيد اللعب في مركزي الجناح الأيسر والمهاجم.

رمضان صبحي

ظهر رمضان صبحي، لاعب الأهلي بمستوى جيد مع فريقه في الدوري الموسم الحالي، بعدما انضم إلى القلعة الحمراء معارًا حتى نهاية الموسم، قادمًا من هيدرسفيلد الإنجليزي.

ويشارك اللاعب في 22 مباراة، نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة 4، ليساهم في اعتلاء الفريق صدارة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز.

وكان اللاعب يتواجد في المنتخب بصورة مستمرة في عهد الأرجنتيني كوبر المدير الفني السابق للفراعنة.

محمد عواد

رغم تألق محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي المعار للوحدة السعودي في الموسم الحالي، إلا أنه لم يشفع له للتواجد في قائمة المنتخب المصري، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشارك محمد عواد مع الوحدة في 30 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، وساهم في قيادة فريقه لاحتلال المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وضم المنتخب في حراسة المرمى كلًا من محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، ومحمد الشناوي حارس الأهلي، وأحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، إضافة إلى محمد أبوجبل حارس سموحة.

خالد قمر

يعد اللاعب هداف فريق الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري وثاني هدافي الدوري بعد أحمد علي مهاجم المقاولون العرب.

وظهر خالد قمر بمستوى متميز في الموسم الحالي بعد انتقاله من الزمالك لزعيم الثغر بصورة نهائية.

مصطفى محمد

مهاجم الزمالك المعار لطلائع الجيش كان ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب في الفترة الماضية، ورغم ذلك فوجئ اللاعب باستبعاده من القائمة.

ظهر مصطفى محمد بمستوى جيد مع الطلائع في الموسم الحالي، ويحتل صدارة هدافي الفريق في مسابقة الدوري الممتاز.