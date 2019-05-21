مفاجآت في قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2019

انضم الثنائي عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز، ووليد سليمان لاعب وسط النادي الأهلي، لقائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادًا لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية في مصر شهر يونيو المقبل.

واختار الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة خافيير أجيري 25 لاعبًا للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادًا لخوض بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري. واللاعبون هم :

– أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)

– وليد سليمان (الأهلي)

– عبد الله السعيد (بيراميدز)

– أحمد علي كامل (المقاولون العرب)

– محمد النني (آرسنال الإنجليزي)

-محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

– أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)

– عمر جابر (بيراميدز)

– أحمد الشناوي (بيراميدز)

– مروان محسن (الأهلي)

– محمد أبوجبل (سموحة)

– طارق حامد (الزمالك)

– أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني)

– علي أحمد ”غزال“ (فيرنس البرتغالي)

– محمود حسن ”تريزيجيه“ (قاسم باشا التركي)

– عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)

– أيمن أشرف (الأهلي)

– محمد الشناوي (الأهلي)

– محمود حمدي ”الونش“ (الزمالك)

– باهر المحمدي (الإسماعيلي)

– أحمد أيمن منصور (بيراميدز)

– نبيل عماد ”دونجا“ (بيراميدز)

– محمود عبدالرحيم ”جنش“ (الزمالك)

– محمود علاء (الزمالك)

– أحمد أبو الفتوح (سموحة)

وشهدت القائمة عدة مفاجآت باستبعاد عناصر مهمة مثل عمرو السولية لاعب الأهلي وعبدالله جمعة لاعب الزمالك، وضم وليد سليمان وعبدالله السعيد لأول مرة مع أغيري.