النادي الأهلي يرفض دعوة رئيس نادي الزمالك لحضور نهائي الكونفدرالية الأفريقية

كشف مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، موقفه من الدعوة التي قدمها مرتضى منصور رئيس الزمالك، لحضور لقاء القلعة البيضاء أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، يوم 26 مايو الجاري في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان مرتضى منصور قد طرح مبادرة لإنهاء الخلاف مع الأهلي، بدعوة إدارة الخطيب لحضور لقاء نهضة بركان المغربي، وأكد أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر سبب الخلافات بين الطرفين في الفترة الحالية.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”إدارة الأهلي لن توافق على حضور لقاء الزمالك ونهضة بركان المغربي، خاصة أن مرتضى وجه لهم العديد من الإساءات خلال الفترة الأخيرة، خاصة في قضية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز“.

وأضاف المصدر: ”الإدارة تخشى من غضب جماهير الأهلي، التي ترفض أي تعامل مع رئيس الزمالك، وهي حتى الآن في موقف حرج أمام الجماهير بسبب صورة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي مع تركي“.

وأردف: ”لو كان مرتضى منصور لديه رغبة حقيقية في الصلح مع إدارة الأهلي فعليه تقديم اعتذار رسمي وأن ينفي صحة كل الاتهامات التي وجهها لهم في الفترة السابقة“.

ومن جانب آخر طلب جونيور أجاي، مهاجم الفريق، من إدارة النادي الأهلي حسم موقفه النهائي، في ظل الأنباء التي تتردد عن عرضه للبيع في نهاية الموسم الحالي من أجل التعاقد مع صفقة أفريقية جديدة.

وعقد اللاعب جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة طلب خلالها تحديد موقفه النهائي وهل سيستمر مع الفريق أم سيرحل بنهاية الموسم الحالي، حيث يكون أمامه الوقت لاختيار العرض المناسب له في حالة عرضه للبيع.

وأكد أجاي لسيد عبدالحفيظ أنه لن يقبل الدخول في أي صفقات تبادلية، وسيختار النادي الذي سينتقل له بنفسه، في ظل امتلاكه عروض احتراف من أوروبا.