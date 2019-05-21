النادي الأهلي المصري ينفي التعاقد مع مهاجم نهضة بركان.. ويربط رحيل ”أزارو وجيرالدو“ بضم هذا الثنائي

نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة عن الحصول على توقيع لابا كودجو، مهاجم فريق نهضة بركان المغربي.

وقال توفيق في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“: ”لم أسافر إلى المغرب لإنهاء الصفقة كما تردد. أؤكد أننا لم نفتح مفاوضات مع كودجا أو غيره فموقفنا لم يتغير“.

ويعد لابا كودجو هداف الدوري المغربي برصيد 18 هدفًا كما أنه يعتلي صدارة قائمة الهدافين في بطولة الكونفدرالية برصيد 6 أهداف.

وأكدت مصادر لـ“إرم نيوز“ أن إدارة الأهلي تدرس الإبقاء على الرباعي الأجنبي علي معلول ووليد أزارو وجونيور أجايي وجيرالدو دي كوستا، في حالة فشل ضم كل من كريم العريبي مهاجم النجم الساحلي، وبغداد بونجاح لاعب السد القطري.

وأضاف: ”في حالة ضم العريبي وبونجاح أو أي منهما فسيكون الأقرب الموافقة على رحيل وليد أزارو وإعارة جيرالدو لأحد أندية الدوري العام، أما في حالة عدم التعاقد مع أي منهما فإن الأقرب هو الإبقاء على الرباعي الأجنبي“.