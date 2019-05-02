شملت 3600 شاب سعودي.. برنامج سند الزواج يكشف تفاصيل دفعته النقدية الثانية‎

كشف القائمون على مبادرة ”سند الزواج“ السعودية الخيرية، يوم الخميس، تفاصيل صرف الدفعة النقدية الثانية للمستحقين من المتزوجين حديثًا ومنحهم مبالغ مالية غير مستردة بلغت 20 ألف ريال (أكثر من خمسة آلاف دولار) لكل مستفيد.

ونشر المشرفون على حساب برنامج ”سند محمد بن سلمان“ الخيري في موقع ”تويتر“، والذي يشرف على مبادرة ”سند الزواج“ تفاصيل الدفعة الثانية التي تم صرفها يوم أمس الخميس لتشمل 3600 مستفيد.

وبلغ عدد المستفيدين من دفعتي المبادرة أكثر من 7800 مستفيد، بقيمة تجاوزت 160 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة أواخر العام الماضي، بالتزامن مع انطلاق البرنامج الخيري الذي يحمل اسم ولي العهد السعودي، المشرف على البرنامج، والذي يستهدف دعم الموظفين في القطاعين العام والخاص من منخفضي الدخل.

وأعلن البرنامج في نيسان / أبريل الماضي، أن عدد المستحقين للدفعة الأولى بلغ 4200 مستفيد، تسلم كل منهم مبلغ 20 ألف ريال كإعانة غير مستردة.

وتشمل الدفعة الثانية من المبادرة كل من سجل فيها قبل تاريخ 10 شباط/ فبراير الماضي، وحقق الشروط المطلوبة، فيما شملت الدفعة الأولى من سجل قبل تاريخ 10 كانون الثاني/يناير الماضي وحقق الشروط المطلوبة.

تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة #سند_الزواج للدفعة الثانية.#سند_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/SxhBqDMHLw — سند محمد بن سلمان (@snadprogram) May 1, 2019

ويعرف الموقع الإلكتروني لمبادرة ”سند محمد بن سلمان“ البرنامج بأنّه برنامج مجتمعي غير ربحي يتلمّس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار، ويقدم مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي، في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج، وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة“.