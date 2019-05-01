برنامج ”سند الزواج“ يصرف الدفعة النقدية الثانية للمستحقين في السعودية

أعلنت مبادرة ”سند الزواج“ السعودية الخيرية، اليوم الأربعاء، صرف الدفعة النقدية الثانية لمن حقق الشروط المطلوبة من بين المسجلين في المبادرة، التي تستهدف المتزوجين حديثًا ومنحهم مبالغ مالية غير مستردة بلغت في الدفعة الأولى للمبادرة 20 ألف ريال (أكثر من خمسة آلاف دولار) لكل مستفيد.

وكتب المشرفون على حساب برنامج ”سند محمد بن سلمان“ الخيري في موقع ”تويتر“، والذي يشرف على مبادرة ”سند الزواج“: “ تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة #سند_الزواج للدفعة الثانية“.

تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة #سند_الزواج للدفعة الثانية.#سند_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/SxhBqDMHLw — سند محمد بن سلمان (@snadprogram) May 1, 2019

وتشمل الدفعة الثانية من المبادرة كل من سجل فيها قبل تاريخ 10 فبراير/شباط الماضي، وحقق الشروط المطلوبة.

وصرف البرنامج مطلع أبريل/نيسان الماضي الدفعة الأولى التي شملت من سجل قبل تاريخ 10 يناير/كانون الثاني الماضي وحقق الشروط المطلوبة، وبلغ عددهم 4200 مستفيد، تسلم كل منهم مبلغ 20 ألف ريال كإعانة غير مستردة.

وتم إطلاق مبادرة الزواج أواخر العام الماضي، بالتزامن مع انطلاق البرنامج الخيري الذي يحمل اسم ولي العهد السعودي، المشرف على البرنامج، والذي يستهدف دعم الموظفين في القطاعين العام والخاص من منخفضي الدخل.

ويعرف الموقع الإلكتروني لمبادرة ”سند محمد بن سلمان“ البرنامج بأنّه برنامج مجتمعي غير ربحي يتلمّس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار، ويقدم مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي، في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج، وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة“.