اكتمال مبلغ دية الإعلامية الكويتية هداية السلطان

أعلن منظمو حملة جمع التبرعات لدفع ديَة الإعلامية الكويتية هداية السلطان، اكتمال مبلغ الديَة البالغ عشرة ملايين دينار، والمقرر دفعها لعائلة الإعلامية السلطان، للإفراج عن قاتلها خالد نقا العازمي بعد يوم على إطلاق قبيلته الحملة.

وأفاد نشطاء باكتمال المبلغ الذي يقدر بقيمة (33) مليون دولار خلال حملة أطلقتها يوم أمس الإثنين مبرة العوازم الخيرية، المشرفة على جمع الدية، من خلال رابط إلكتروني إضافة إلى جمع التبرعات في مقر الحملة.

وتم اكتمال المبلغ في ساعات مساء اليوم الثلاثاء بعد أن نفى المنظمون في وقت سابق اكتمال المبلغ الذي وصل حتى ظهر الثلاثاء إلى تسعة ملايين دينار، ليكتمل في ساعات المساء وينهي سجن العازمي بعد قضائه 19 عامًا في السجن.

وقال النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، بدر الداهوم: ”الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم إكتمال مبلغ الدية 10 ملايين المطلوبة للعفو عن #خالد__نقا شكرًا للعوازم شكرًا لجميع قبائل وعوائل الكويت شكرًا لكل من ساندنا سواء بالتبرع أو بالإعلام أو بالكلمة الطيبة“.

وبدأت الحملة بعد الدعوة لجمع التبرعات لدفع دية الإعلامية الراحلة السلطان، بعد التوافق مع ورثتها والتسامح معهم وترضيتهم بدفع دية حددت بمبلغ 10 ملايين دينار، مقابل التنازل عن حقهم والاكتفاء بالمدة التي سجن فيها خالد وهي قرابة 19 عامًا.

وتعود وقائع حادثة قتل الإعلامية هداية السلطان إلى شهر آذار/ مارس 2001، حيث تعرضت لإطلاق نار داخل سيارتها من قبل خالد العازمي الذي كان ضابطًا في الشرطة الكويتية، والذي اعترف بقتله للإعلامية بسبب مقال نشرته في مجلة ”المجالس“ التي كانت تترأسها، يمس فتيات عشيرة العوازم التي ينحدر منها القاتل.