رجل أعمال سعودي يخسر قضية في القضاء البريطاني حول إسلام جدته

رفض القضاء البريطاني التماسًا من عائلة سعودية لتحريك قضية إرث عائلي كانت قد أغلقت منذ عامين، بشأن إسلام سيدة بريطانية كانت متزوجة من سعودي واستحقاقها نيل حصتها من ميراث ابنها.

وفي التفاصيل، فإن وفاة سيدة بريطانية كانت متزوجة من ثري سعودي دفنت في مقبرة مسيحية بإنجلترا بعد إشهار إسلامها قد دفع أحد أحفادها بتقديم التماس إلى الجهات القضائية يطالب فيه بإعادة النظر في قضية الميراث، حيث منحت الجدة البريطانية آنذاك الحق في نيل ملايين الريالات من تركة ابنها بعد أن قدمت إثباتات باعتناقها الإسلام.

وفقًا لشهادات الشهود في المحكمة، وإفادة من أحد المراكز الإسلامية بلندن، فإن السيدة البريطانية قد سبق إثبات إسلامها بحكم قضائي مكتسب للقطعية، وإدخالها ضمن ورثة ابنها بناءً على إفادة المركز الإسلامي بلندن بأنها مسلمة.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”سبق“ السعودية، فإن حفيد السيدة البريطانية وهو رجل أعمال سعودي تفاجأ بدفن جدته في مقابر النصارى في بريطانيا، مع تعميد قبرها بالصليب بعد أن أعلنت الجدة إسلامها قبل سنتين من تاريخ وفاتها.

الحفيد توجه إلى القسيس عن الكنسية التي دفنت جدته في مقبرتها للاستفسار وللتأكد من ديانة جدته قبل وفاتها، حيث أكد له القسيس أنها مسيحية وليست مسلمة، وأنه لا يُدفن في مقابر الكنيسة إلا المسيحيون.

ورغم أنه قد سبق إثبات إسلامها بحكم قضائي مكتسب للقطعية، وإدخالها ضمن ورثة ابنها بناءً على إفادة المركز الإسلامي بلندن بأنها مسلمة، كما أفاد شهود أمام القضاء بأن تلك المرأة مسلمة، قبل أن تفاجئهم صور لقبر الجدة البريطانية وحقيقة دفنها بالكنيسة ضمن الطقوس المسيحية بعد إثبات إسلامها.

وقال الحفيد في التماسه الذي تم رفضه إن هناك شبهة واضحة لتقديم شهادات غير صحيحة منحت الجدة البريطانية ما لا تستحق من الميراث.

وطالب بالتحقق في حقيقة ما جرى وتصحيح الوضع بشأن ديانة جدته -إن كانت فعلًا مسلمة- وعن الأسباب التي أدّت إلى دفنها بمقابر المسيحيين التابعة للكنيسة، ووفقًا لطقوس دفن مسيحي الديانة وتعميد قبرها بالصليب، وبيان هل الإجراءات التي أدت إلى الحكم بثبوت إسلامها أمام المحاكم الشرعية بالمملكة كانت مكتملة أم تحتاج لمزيد من المخاطبات بين وزارة العدل السعودية والجهات الحكومية في دولة بريطانيا؛ حيث إنه لم يثبت رجوعها عن الإسلام بعد أن أعلن الحكم القضائي بمحاكم المملكة ثبوت إسلامها ودخولها من ضمن ورثة ابنها والد الشاب.