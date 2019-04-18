وافد مخالف في السعودية ينجو بأعجوبة من حادث دهس (فيديو)

أظهر فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض أحد الوافدين في السعودية، والمخالفين لنظام الإقامة والعمل، للدهس بشكل فظيع، غير أن الوافد ورغم فداحة الحادث نهض من فوره وركض هاربًا.

ويروي موقع ”سبق“ تفاصيل الحادث المروع إذ تجاوز الوافد الطريق راكضًا معتقدًا بأن مركبة تابعة لجهة تتابع المخالفين في طريقها إليه غير أن مركبة أخرى مسرعة من الجهة المقابلة ارتطمت به وقذفته لمسافة بعيدة.

ورغم الارتطام الهائل وعدم وجود مؤشر للحياة على الوافد، وأمام دهشة قائد المركبة نهض الوافد من على الأرض وانطلق مسرعًا.