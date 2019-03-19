محجبة تتعرض لاعتداء ”عنصري“ في نيويورك

تعرضت سيدة محجبة لاعتداء ”إسلاموفوبي“، في مدينة نيويورك الأمريكية.

وخلال مؤتمر صحفي مع مسؤولين في الشرطة، اليوم الثلاثاء، أوضحت ”أمبر نيسار“ القاطنة في حي بروكلين في نيويورك، أن رجلًا قام بركلها أثناء سيرها في الشارع، السبت الماضي، وحاول إيقاعها أرضًا قبل أن يركل ساقها مجددًا بعد بقائها واقفة.

وقالت:“لا أرى سببًا غير كون ذلك جريمة كراهية، حيث اعتدى عليَّ بسبب ملابسي وحجابي“.

وأشارت إلى أن من شهدوا الحادثة لم يهرعوا إلى مساعدتها، مؤكدة تسجيل الكاميرات الأمنية للواقعة، قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار.

بدورهم، ذكر مسؤولو شرطة نيويورك، أن قوة مهام جرائم الكراهية تحقق في الحادثة.

كما أعرب رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو، عن استيائه الشديد إزاء الاعتداء، وقال عبر حسابه على تويتر:“هذا ليس اعتداءً ضد المسلمين فقط، وإنما ضد جميع سكان نيويورك، وهو عمل فيه كراهية مثيرة للاشمئزاز“.