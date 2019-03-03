إيران تغلق مركزًا لعرض الأزياء وتستدعي المنظم (صور وفيديو)

أغلقت السلطات الأمنية الإيرانية بأوامر قضائية، مركزًا لعرض الأزياء في العاصمة طهران، بذريعة أنه ”عرض أزياء غير أخلاقي، ويتنافى مع القيم الإسلامية“.

وقال قائد قوى الأمن بالعاصمة طهران، اللواء حسين رحيمي، يوم الأحد، إن السلطات الأمنية ونتيجة لأوامر قضائية، قامت الليلة الماضية بإغلاق معرض للأزياء بالعاصمة، مشيرًا إلى أن السلطات ستتخذ إجراءات حازمة ضد المنظمين للمعرض.

وأوضح اللواء رحيمي أن المعرض أقيم بمدينة ”لواسان“ الواقعة شمال طهران، وهي تعتبر من المناطق الراقية بالعاصمة، منوهًا إلى أن السلطات القضائية تعهدت باتخاذ إجراءات جدية مع المسؤولين عن هذا الحدث غير الأخلاقي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، نماذج نسائية مشاركة في المعرض، ترتدي الحجاب، لكن بعض المواقع الإلكترونية المحافظة هاجمت المعرض قائلة، إن بعض التصاميم تشبه ”مراسم عيد القديسين“.

وأفادت وكالة ”مهر“ الإيرانية للأنباء، أن الشرطة استدعت الشخص المسؤول عن عرض الأزياء لاستجوابه.

ووصف مسؤول بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، العرض بأنه ”غير أخلاقي تمامًا“، مضيفًا أن ”المنظمين لم يكن لديهم تصريح لعقد هذا الحدث“.

وتشترط السلطات الإيرانية على جميع التجمعات العامة الثقافية والاجتماعية في البلاد، الحصول مسبقًا على مجموعة من التصاريح، بما في ذلك ترخيص من قبل وزارة الثقافة الإسلامية.