إمام جمعة طهران: استخدام ”التلغرام“ حرام

اعتبر خطيب صلاة الجمعة بالعاصمة الإيرانية طهران، موحدي كرماني، الجمعة، أنّ استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي المحظور في بلاده ”التلغرام“ بأنه ”أمر محرم وفق الآيات القرآنية“.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ عن كرماني قوله إنّ ”استخدام التلغرام يؤدي للهيمنة الأجنبية، وهذا الأمر بنص القرآن الكريم أمر محرم“، داعيًا المسؤولين في بلاده إلى ضرورة السيطرة على شبكة الإنترنت كما هو الحال في جمهورية الصين.

وقال إنّه ”يجب إنشاء إنترنت داخلي محلي كما هو موجود في جمهورية الصين“، مضيفًا أنّه ”للحفاظ على القيم الثورية، ينبغي أن نركز على الإنترنت الداخلي، ويمكننا أن نفعل نفس ما فعله الصينيون“.

وحث رجل الدين المقرب من المرشد خامنئي، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، حكومة بلاده على سن تشريعات وقوانين تحظر استخدام البرامج الأجنبية للتواصل الاجتماعي، مضيفًا أنّ ”80 بالمئة من الفضاء الإلكتروني العالمي تحت سيطرة الأمريكيين“.

كما طالب موحدي كرماني الإيرانيين باستخدام الإنترنت بشكل سليم من أجل التبليغ ونشر المذهب الشيعي، معتبرًا ”نشر المذهب الشيعي أمرًا ضروريًا“.

وحظرت إيران التطبيق لأول مرة في نيسان/أبريل الماضي، عندما قال المرشد، علي خامنئي، إنّ الوكالات الحكومية لم تعد تستخدم التطبيق، وقام القضاء الإيراني بعد ذلك بمنع استخدامه كليًا.

ويستخدم نحو 44 مليون إيراني تطبيق التلغرام قبل حجبه، لكن هذا العدد لم يتراجع وفق إحصائيات حكومية، حيث إن أغلب الإيرانيين استخدموا برامج تجاوز الحجب المعروف بـ ”VPN“، للوصول إلى محتويات تلغرام.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، منعت إيران مؤقتًا ”التلغرام“ وتطبيق مشاركة الصور ”إنستغرام“ من أجل ”الحفاظ على السلام“ وسط احتجاجات واسعة النطاق.