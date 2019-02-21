خرق الجلود والضرب بالمناجل.. طقوس غريبة بمهرجان شعبي إندونيسي (صور)

خرق مئات من الرجال والنساء وجوههم بقطع أسياخ معدنية خلال موكب ملون في جزيرة بورنيو الإندونيسية.

وبدا أن عددًا من المشاركين في العرض كانوا مذهولين تمامًا أثناء مسيرتهم نحو صوت الموسيقى الصاخبة، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويجذب العرض آلاف السياح ويسلط الضوء على مختلف الثقافات الموجودة عبر الأرخبيل الإندونيسي المترامي الأطراف.

وقام عشرات الأشخاص الذين ارتدوا ملابس براقة، بضرب أنفسهم بالمناجل والسيوف والسير على المسامير دون أية إصابات، ويعرف هؤلاء الأشخاص باسم ”التاتونغ“.

ويعتقد ”التاتونغ“ أنهم يمتلكون قوى خارقة للطبيعة، ما يعني أنهم لا يشعرون بالألم عندما يصابون بأسلحة حادة ويعتبرون أنفسهم من المعالجين.

ومصطلح تاتونغ مستمد من لغة هاكا، ويشير إلى الشخص الذي يعتقد أن هناك آلهة تمتلكه أو أرواح خارقة للطبيعة تسمى لاويا، نتيجة لذلك، اعتقد الناس أن كل شخص تاتونغ له قدرة أو قوة خاصة، وفي بعض الأحيان يأتي الناس إليهم للسؤال عن مستقبلهم أو ثروتهم أو حبهم للحياة أو مهنتهم.

وتاتونغ ليس خيارًا لأي شخص لأنه يمتد في الدم أو بشكل وراثي، ولكن في بعض الحالات، يمكن للشخص أن يكون تاتونغ إذا امتلكه لاويا.

يُذكر أن 90 % من الإندونيسيين مسلمون، إلا أن البلاد هي موطن لمئات من المجموعات العرقية المختلفة والأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيون والهندوس والبوذيون.