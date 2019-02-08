شاهد.. بركان يحاصر مئات الإندونيسيين في جزيرة “سياو”

علق 494 شخصًا في جزيرة “سياو” بولاية شمال سولاوسي الإندونيسية، الجمعة، جراء انبعاثات الحمم والرماد من بركان “كانغيتانغ” بعد ثورانه السبت الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية “أنتارا”، أن 494 علقوا في قرية “باتوبولان” بجزيرة سياو، بعدما غطّت حمم بركانية طرقات القرية.

وقال سيتارو بوب واوتن، رئيس وكالة الطوارئ الإقليمية في سياو، إن فرق الإنقاذ لا تستطيع في الوقت الراهن إجلاء العالقين عبر البحر، بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح القوية.

وأكد أن عمليات الإجلاء ستنطلق فور تحسن الأحوال الجوية في الجزيرة.

Ini material piroklastik luncuran awan panas Gunung Karangetang di Kab Sitaro Prov Sulut. Temperatur awan panas ini sekitar 700 derajat celcius sedangkan material piroklastik sekitar 700 – 1.200 derajat celsius. Percaya saja apa yang saya tuliskan ini. Jangan coba nyentuh ya. pic.twitter.com/x4wTijuhPb — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) February 8, 2019

بدورها أعلنت السلطات الإندونيسية حالة الطوارئ من الدرجة الثالثة في جزيرة سياو، بسبب ثوران بركان كارانغيتانغ، السبت، وأعقبه انبعاث الحمم التي تدفقت على مسافة 2500 متر من أعلى البركان نحو الأسفل.

وأجلت فرق الإنقاذ قرابة مئتي شخص من المناطق الواقعة تحت خطر الحمم البركانية.

وتقع إندونيسيا على ما يُسمّى بـ”حزام النار”، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.