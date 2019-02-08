شاهد.. بركان يحاصر مئات الإندونيسيين في جزيرة “سياو”

شاهد.. بركان يحاصر مئات الإندونيسيين في جزيرة “سياو”

المصدر: الأناضول

علق 494 شخصًا في جزيرة “سياو” بولاية شمال سولاوسي الإندونيسية، الجمعة، جراء انبعاثات الحمم والرماد من بركان “كانغيتانغ” بعد ثورانه السبت الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية “أنتارا”، أن 494 علقوا في قرية “باتوبولان” بجزيرة سياو، بعدما غطّت حمم بركانية طرقات القرية.

وقال سيتارو بوب واوتن، رئيس وكالة الطوارئ الإقليمية في سياو، إن فرق الإنقاذ لا تستطيع في الوقت الراهن إجلاء العالقين عبر البحر، بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح القوية.

وأكد أن عمليات الإجلاء ستنطلق فور تحسن الأحوال الجوية في الجزيرة.

بدورها أعلنت السلطات الإندونيسية حالة الطوارئ من الدرجة الثالثة في جزيرة سياو، بسبب ثوران بركان كارانغيتانغ، السبت، وأعقبه انبعاث الحمم التي تدفقت على مسافة 2500 متر من أعلى البركان نحو الأسفل.

وأجلت فرق الإنقاذ قرابة مئتي شخص من المناطق الواقعة تحت خطر الحمم البركانية.

وتقع إندونيسيا على ما يُسمّى بـ”حزام النار”، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.

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