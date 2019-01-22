بالفيديو.. هكذا ستعالج هيئة الترفيه مشكلة التفحيط في السعودية

قال رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتزم إنشاء حلبات للتفحيط، ليتمكن عشاق الهواية الخطرة الكثر في المملكة من ممارسة قيادتهم الجنونية للسيارات بشكل آمن لهم وللجمهور.

وأوضح آل الشيخ خلال مؤتمر صحفي كشف فيه عن مبادرات وفعاليات عديدة ستطلقها الهيئة الحكومية تباعًا في الفترة المقبلة، أن إنشاء الحلبات سيشمل كل مناطق المملكة الـ 13، وسيكون بتعاون مع هيئة الرياضة واتحاد السيارات.

وبين المسؤول السعودي النشط، أن إنشاء حلبات لممارسة التفحيط سيكون بشروط أمان وبعد إجراء فحص طبي وتفاصيل أخرى يتم وضعها بالاتفاق مع الدفاع المدني ووزارة الداخلية.

ولم يحدد آل الشيخ جدولًا زمنيًا محددًا لظهور تلك الحلبات، لكنه قال إن فكرتها التي تبنتها هيئة الترفيه وستعرضها على هيئة الرياضة واتحاد السيارات، تستهدف أن يمارس عشاق التفحيط وقيادة السيارات هواياتهم ومهاراتهم بعيدًا عن الشوارع.

فيديو | تركي آل الشيخ يعلن إنشاء ساحات لمهارات القيادة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة. #الإخبارية #مؤتمر_تركي_آل_الشيخ #هيئة_الترفيه pic.twitter.com/omfd3BaT1q — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 22, 2019

والتفحيط، هو قيادة السيارة بطريقة استعراضية وجنونية تعتمد على السرعة الفائقة.

ويلجأ هواة التفحيط في السعودية، لممارسة رياضتهم الخطرة في الطرقات العامة، حيث يتجمع جمهور كبير لمتابعة المتسابقين، وكثيرًا ما ينتهي الأمر بحوادث أليمة.

وتقول كثير من الدراسات التي تناولت ظاهرة التفحيط، إن انتشارها لا يقتصر على شباب المملكة فحسب، بل يشمل كثيرًا من دول العالم، لكن عدم وجود ميادين مخصصة لهذه الهواية الخطرة، تراعي اشتراطات السلامة، دفعت هواتها وهم من الجنسين، لممارستها في شوارع المملكة.

ورغم العقوبات القانونية التي تصل حد السجن والغرامة، والجهود الأمنية المبذولة ووضع المطبات الاصطناعية والحواجز الاسمنتية داخل المساحات السكنية، وتوعية وتثقيف المجتمع بسلبياتها للمساهمة في الحد من انتشارها، إلا أن هذه الظاهرة ظلت منتشرة بشكل مقلق على الصعيدين الأمني والاجتماعي.