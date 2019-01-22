بالصور.. هيئة الترفيه السعودية تقيم متحف الشمع العالمي الشهير في المملكة

كشف الرئيس الجديد لهيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مساء الثلاثاء، عن عزم الهيئة الحكومية إقامة متحف الشمع الشهير للشخصيات المعروفة في العالم على أراضي المملكة.

سيتم افتتاح متحف الشمع Madame Tussauds في السعودية. pic.twitter.com/x22fnQRoBi — Celebs Arabic (@CelebsArabic) January 22, 2019

وقال آل الشيخ، في مؤتمر صحفي حاشد، كشف خلاله عن استراتيجية عمل الهيئة التي تسلم رئاستها قبل أسابيع قليلة، إن متحف الشمع الشهير “Madame tussauds ” سيعرض للجمهور السعودي أبرز الشخصيات العالمية منحوتة على الشمع بصورة غاية في الدقة.

وأوضح آل الشيخ أن من بين الشخصيات السعودية التي سيتم نحتها بالشمع، هي شخصية الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، ثاني ملوك البلاد من أبناء الملك المؤسس.

وكشف آل الشيخ في المؤتمر عن تنظيم فعاليات ترفيهية عالمية في المملكة خلال الفترة المقبلة التي سيكون فيها المسؤول الحكومي الأرفع عن القطاع بعد نجاحات حققها في هيئة الرياضة السعودية.

#هيئة_الترفيه تُعلن عن إقامة متحف الشمع الشهير ( Madame tussauds ) والذي يعرض أبرز الشخصيات العالمية منحوتة على الشمع بصورة غاية في الدقة pic.twitter.com/vM5aChKhDK — مشاريع السعودية (@SaudiProject) January 22, 2019

ووجد الإعلان الأول عن إقامة المتحف، صداه سريعًا لدى أبناء المملكة المتحمسين لمزيد من الانفتاح على العالم دون غياب لفريق معارض يرى في شخصيات متحف الشمع نوعًا من الأصنام.

ويقع المقر الرئيس لمتحف الشمع أو متحف “مدام توسو”، في لندن وله فروع في دول أخرى، ويحتوي على تماثيل للشخصيات العالمية البارزة في جميع المجالات: الفن، السياسة مثل ونستون تشرشل وهتلر وشكسبير وكيم كاردشيان وأنجيلينا جولي.