بالصور.. هيئة الترفيه السعودية تقيم متحف الشمع العالمي الشهير في المملكة

بالصور.. هيئة الترفيه السعودية تقيم متحف الشمع العالمي الشهير في المملكة

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

كشف الرئيس الجديد لهيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مساء الثلاثاء، عن عزم الهيئة الحكومية إقامة متحف الشمع الشهير للشخصيات المعروفة في العالم على أراضي المملكة.

وقال آل الشيخ، في مؤتمر صحفي حاشد، كشف خلاله عن استراتيجية عمل الهيئة التي تسلم رئاستها قبل أسابيع قليلة، إن متحف الشمع الشهير “Madame tussauds ” سيعرض للجمهور السعودي أبرز الشخصيات العالمية منحوتة على الشمع بصورة غاية في الدقة.

وأوضح آل الشيخ أن من بين الشخصيات السعودية التي سيتم نحتها بالشمع، هي شخصية الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، ثاني ملوك البلاد من أبناء الملك المؤسس.

وكشف آل الشيخ في المؤتمر عن تنظيم فعاليات ترفيهية عالمية في المملكة خلال الفترة المقبلة التي سيكون فيها المسؤول الحكومي الأرفع عن القطاع بعد نجاحات حققها في هيئة الرياضة السعودية.

ووجد الإعلان الأول عن إقامة المتحف، صداه سريعًا لدى أبناء المملكة المتحمسين لمزيد من الانفتاح على العالم دون غياب لفريق معارض يرى في شخصيات متحف الشمع نوعًا من  الأصنام.

ويقع المقر الرئيس لمتحف الشمع أو متحف “مدام توسو”، في لندن وله فروع في دول أخرى، ويحتوي على تماثيل للشخصيات العالمية البارزة في جميع المجالات: الفن، السياسة مثل ونستون تشرشل وهتلر وشكسبير وكيم كاردشيان وأنجيلينا جولي.

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